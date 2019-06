Beachvolejbalový turnaj v Ostravě znovu uchvátil a zařadil se mezi nejlepší na světě

Finálový den sledovaly vyprodané tribuny, které dopomohly k životnímu úspěchu českou dvojici David Schweiner a Ondřej Perušič. Češi dokráčeli až do finále, kde je zastavily světové jedničky Norové Mol a Sörum (1:2). Turnaj žen vyhrály v čistě brazilském finále Eduarda Santosová a Agatha Bednarczuková.

Jaký byl druhý ročník J&T Banka Ostrava Beach Open? Bylo snazší, nebo těžší ho připravit vzhledem k tomu, že premiérový turnaj vyšel skvěle?

Když bych měl srovnávat, tak ten první ročník turnaje měl krásný příběh, který psaly holky Bára Hermannová s Markétou Nausch Slukovou tím, že vyhrály. Byli jsme tehdy v Dolní oblasti poprvé, mělo to své kouzlo, ale nepřálo nám počasí. Letošek i díky počasí a nabytým zkušenostem vyšel ještě lépe. A tím, že kluci David s Ondrou obsadili nečekané druhé místo, to zase dopadlo skvěle pro českého fanouška.

I druhý ročník se mimořádně vydařil. Byl nápad uspořádat beachvolejbalový turnaj v industriálním prostředí Dolní oblasti Vítkovic geniální?

Nevím, zda geniální, každopádně ohlasy od FIVB (Mezinárodní volejbalová federace) a především od hráčů jsou velmi kladné. Hlavní delegát FIVB Leonardo Moraes napsal, že díky této lokalitě a atmosféře, kterou fandové dokáží vytvořit, jsme už teď na úrovni kategorie Major. I díky této zpětné vazbě jsme přesvědčeni, že Dolní oblast Vítkovic byla ta nejlepší volba.

Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu v Ostravě. Na snímku vítězové Anders Berntsen Mol a Christian Sandlie Sorum z Norska.

Vladimir Pryček, ČTK

Je reálné, aby se ostravský turnaj posunul do série Major, nebo aby se v Ostravě v budoucnu konal evropský či světový šampionát v beachvolejbalu?

Především je nutno říct, že bez podpory města Ostrava a Moravskoslezského kraje a MŠMT a hlavního partnera bychom J&T Banka Ostrava Beach Open bychom nikdy nedokázali přivést tak významný turnaj. A pokud se bavíme o turnaji Major či šampionátu, bylo by to opět o shodě těchto institucí. S šéfem českého volejbalového svazu Markem Pakostou už jsme tohle téma otevřeli, nicméně současné možnosti nám to nedovolují. U Majoru jsou prize money něco kolem 14 milionů korun, což je jednou tolik než nyní. Navíc bychom museli navýšit kapacitu hlavní arény o dva tisíce lidí, s tím bychom si ale dokázali poradit.

Jak moc vám pomáhá to, že v obou ročnících byl český pár ve finále? Bylo složitější pořádat turnaj v Česku, kdyby českým týmům první ani druhý ročník nevyšel?

Sportovní úspěchy jsou velmi důležitou složkou, na druhou stranu beach je velmi atraktivní pro diváky, do Ostravy se sjíždí světová špička. I takové ikony jako jsou olympijská vítězka Američanka Kerri Walshová Jenningsová či Brazilec Alison hráli v takřka domácím prostředí. Český úspěch je bonus, ale ta akce by byla nosná i bez výrazných úspěchů českých párů. Nicméně, rádi si na to zvykáme a budeme rádi, když to bude pokračovat.

Čeští beachvolejbalisté Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner.

Vlastimil Vacek, Právo

Hráči si atmosféru pochvalují. Dokonce říkají, že lepší servis jinde nemají. Máte reakce i od organizátorů jiných turnajů? Nezávidí vám trochu, jak rychle jste vystřelili mezi nejlepší turnaje na světě?

Ne, závist není to pravé slovo. Několik z nich do Ostravy přijelo a spíše bych řekl, že obdivují to místo, které nemá na světě obdoby, a zároveň i tu atmosféru, která je srovnatelná jen s rakouským Majorem.

Kolik uspořádání takové turnaje vlastně stojí? A co je nejdražší?

Celkový rozpočet je někde kolem 25 milionů korun. Největší částku musíme vynaložit na prize money, další podstatnou částku spolkne logistika včetně servisu pro hráče a v neposlední stavbě i stavba hřišť.

Kolik lidí se na uspořádání turnaje podílí?

V užším týmu organizátorů je nás zhruba dvacet. Celkově se ale na bezproblémovém chodu turnaje podílí asi 350 lidí.

Beachvolejbalová dvojice Ondřej Perušič a David Schweiner

Jiří Tomaškovič

Musíte plnit světovým hvězdám nějaká speciální přání?

Vůbec ne. O tom, zda k nám přijedou světové hvězdy rozhoduje především čtyřhvězdičková úroveň turnaje, výše prize money, ale i dokonalý servis, pohostinnost a přátelská atmosféra. To jsou aspekty, které si hráči v Ostravě velmi pochvalují. Například olympijská vítězka a mistryně světa Kerri Walshová Jenningsová si po každém zápase neopomene plácnout s každým podavačem míčů, což jen ukazuje, že volejbalisté manýry netrpí. Hledá i toho posledního, který už odchází ze hřiště a je to krásné a dojemné zároveň.

Máte za sebou dva povedené ročníky. Zastaví se Světová série v Ostravě i v olympijském roce 2020?

Zastaví, protože od všech partnerů, s kterými turnaj připravujeme, máme pozitivní ohlasy a přísliby. Termín bude stejný jako letos, tedy poslední květnový týden a stejně jako letošní ročník bude i příští součástí olympijské kvalifikace. Tohle byl i důvod, proč jsme se turnaj přesunuli z poloviny června na konec května.