Volejbalisté porazili Bělorusko a drží naději na postup

Čeští volejbalisté porazili v Evropské lize Bělorusko 3:1 po setech 25:21, 25:18, 19:25 a 25:23 a v tabulce skupiny C se na druhém místě přiblížili k sobotnímu soupeři na rozdíl jediného bodu. Zvýšili naděje na postup do Final Four, které se uskuteční za čtrnáct dní v Estonsku. Ve vyrovnané skupině bude pro svěřence trenéra Michala Nekoly klíčové středeční utkání na Ukrajině, jež zaostává o bod a je také ve hře o postup.