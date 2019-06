Čeští volejbalisté se s Evropskou ligou rozloučili výhrou. Výběr trenéra Michala Nekoly ve Finsku porazil domácí výběr v pětisetové bitvě 3:2 a ve skupině C skončil třetí. Do Final Four postoupili Bělorusové díky bodu za prohru na Ukrajině 2:3.