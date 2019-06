To byly nervy. Český tým sháněl letenky do Peru, zaplatil více než milion

České volejbalistky úspěšně dorazily do Peru, kde je čeká kvalifikace o Ligu národů. Byly to ale pořádné nervy. Zajistit přesun nebylo jednoduché. "Reálně hrozilo, že se letenky do Peru neseženou. Měl jsem velký stres. Málem jsem totiž holkám řekl: Skvělé, že jste vyhrály Evropskou ligu, ale nemáme letenky, takže zůstáváte doma," řekl vedoucí reprezentací Miloslav Javůrek, který letenky sháněl od pátečního večera. Nakonec byl ale úspěšný a výprava je již v Limě.

V Challenger Cupu se ve čtvrtek střetnou Češky stejně jako ve finále EL s Chorvatskem a o den později s domácím týmem Peru. Ve druhé skupině jsou Argentina, Tchaj-wan a Kanada. Účast mezi elitou v Lize národů v roce 2020 si vybojují jen vítězky kvalifikace.

"Chceme navázat na výhru v Evropské lize. Náš cíl je pořád stejný, jít dál zápas od zápasu a udělat v každém utkání maximum pro vítězství," vzkázal z Peru řecký kouč českého výběru Jannis Athanasopulos.

České hráčky mají za sebou krátkou aklimatizaci a brzy je čeká první zápas. "Se vším se pereme statečně, tak doufám, že to vydrží," podotkla kapitánka Pavla Šmídová.

Tým zvládl překonat i trable spojené s cestováním. Chvíli to i vypadalo, že se do Peru ani nedostane. Nakonec se mu podařilo cestu pro 19 lidí, třináct hráček a šestičlenný realizační tým, zajistit. Náklady na cestu se vyšplhaly na více než milion korun.

Investice se v případě úspěšné kvalifikace do Ligy národů vyplatí. "Postup by znamenal pro holky spoustu zápasům proti top týmům světa, se kterými se v oficiální soutěži můžeme utkat pouze na OH, MS a v závěrečných kolech ME. A to jsou zkušenosti k nezaplacení. Výhra v European League je fantastický úspěch, ale postup do Ligy národů by to ještě umocnil," uvedl vedoucí reprezentací Miloslav Javůrek.