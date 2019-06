Nemáme se za co stydět. Na výkonu s Francií jde stavět, říká kapitánka Hejdová

„Hrajeme hned v pátek v poledne proti Švédkám, takže není čas se pouštět do emočních hloubání, proč to takhle dopadlo. Škoda, mohly jsme Francii nachytat, ale kdo by to byl řekl, že proti ní povedeme třicet minut? Všichni nás pasovali do role outsiderů a já to chápu, protože nám chybí spousta opor, ale ukázala se vnitřní síla i to, že umíme hrát dobrý basket, i když konec už jsme nedaly. Nemáme se ale za co stydět a určitě na tom čtvrtečním výkonu jde stavět," prohlásila pro ČTK kapitánka Hejdová, která nastupuje ve francouzském Landes.

Za počáteční aktivitu byl český tým odměněn po osmi minutách nečekaným vedením 17:8, založeným na výborné obraně. K tomu reprezentantky prokázaly i nebojácnost v koncovce, podtrženou třemi trojkami. Francie ale potom zvýšila tlak na hráčku s míčem, což vyústilo v české ztráty a jedenáctibodovou šňůru soupeřek.

V poslední vteřině prvního dějství ale přišel další koš z dálky z ruky Kateřiny Elhotové a vedení se tak vrátilo do českých rukou. Druhou část spolu s ní režírovala kapitánka Romana Hejdová a favoritky se i přes výrazně lepší doskok dostávaly do úzkých. V polovině duelu obhájkyně stříbra prohrávaly 28:35. „Snažily jsme se odvést, na co máme. Bojovnost byla extrémní. Lítaly jsme nahoru, dolů a trefovaly se z dálky," říkala v České televizi Kateřina Elhotová.

Rozhodla závěrečná čtvrtina

Národní tým skutečně držela střelba tříbodových košů, z celkem patnácti pokusů jich v utkání proměnil sedm. „Francie mi přišla dlouho dost nervózní, ale dalo se tušit, že postupně přitvrdí," mínila Hejdová. Šrám na hlavě pivotky Březinové pak spravil jeden steh a do poslední čtvrtiny se šlo za stavu 50:50.

Kateřina Elhotová (vpravo) brání Saru Chevaugeonovou z Francie.

www.fiba.basketball

Francouzkám pak ale začal vycházet rychlý protiútok, a když přidaly i přesné trefy z perimetru, skóre se definitivně přehouplo na jejich stranu. „Byl to super zápas, dlouho otevřený, který jsme mohly vyhrát, takže naštvání tam trochu je," uvedla pro ČTK Hejdová.

Češky sice ještě zkusily změnit obranu na zónovou, ale ani to jim nepomohlo. Dvě minuty před koncem prohrávaly jen 61:65, dvě francouzské trojky za sebou ale vyřešily tajenku utkání s konečnou platností. „Když porovnáme statistiky, je tam znát, jak moc bodů si Francie uhrála ve vymezeném území pod košem. Tam budeme mít problém, to jsem při oslabení o tři klíčové pivotky tušil," zalitoval trenér Štefan Svitek absence Hanušové, Vaughnové i Reisingerové.

Karolína Elhotová při střelbě.

www.fiba.basketball

„Navíc když Francie v poslední části přitlačila, holky se z toho nebyly schopné dostat do střeleckých pozic," uvedl kouč. „Některé naše ztráty byly vážně zbytečné, protože nabízely soupeřkám lacinou možnost skórovat. I přesto jsme vážné adeptky na medaili dlouho trápili, a pokud přistoupíme k dalším zápasům s takovou energií, rozhodně nejsme v pátek proti Švédsku ani v neděli proti Černé Hoře bez šance," mínil slovenský trenér české reprezentace.

Tereza Krakovičová (vlevo) v utkání s Francií.

www.fiba.basketball