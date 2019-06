Teď už se na nás soupeřky připraví, ví Bartáková

Rozehrávačka Lenka Bartáková je přesvědčená, že české basketbalistky v neděli porazí Černou Horu a zajistí si postup do osmifinále mistrovství Evropy. A to i přes to, že po dobrých výkonech proti favorizované Francii a Švédsku je už teď nikdo nepodcení.

Český tým na úvod šampionátu ztratil velmi dobře rozehraný zápas a s vicemistryněmi z Francie prohrál 61:74. Proti Švédsku zase ještě v úvodu třetí čtvrtiny prohrával o 17 bodů, ale po velkém obratu zvítězil 71:64, takže pokud v neděli porazí Černou Horu, bude mít jisté pondělní osmifinále.

"Dneska jsme na tréninku probíraly, co Černá Hora hraje, a nebude to snadné. Ale bude to hodně o nás a naší obraně. Když budeme dobře bránit a rychle chodit dopředu, tak to zvládneme," řekla Bartáková novinářům. "Včerejší výhra nás nabila, takže únava je menší, než kdybychom to nedotáhly a prohrály," dodala.

Devětadvacetiletá basketbalistka Renáta Březinová (vlevo) byla střední postavou českého celku v utkání se Švédskem na ME.

Michaela Říhová, ČTK

"Černá Hora hraje hodně zónu, z týmů na šampionátu asi nejvíc. A v útoku to hrají hodně individuálně, takže to bude o hře jeden na jednoho a o doskoku," uvedla Bartáková, která také tvrdí, že po dvou vydařených zápasech už soupeřky český tým nepodcení.

"Ukázaly jsme, že nejsme outsideři, takže s námi musí počítat a už se na nás připraví. Moc dobře víme, že Francie nás v prvním poločase podcenila," prohlásila Bartáková. "Snažíme se ukázat, že můžeme hrát i bez zraněných klíčových hráček. Je to hnací motor, chceme ukázat, že i my ostatní umíme hrát dobrý basket," dodala.

Hra založená na obraně

To se českým basketbalistkám zatím daří. Jediným z mála kazů jejich hry na šampionátu jsou však hluché pasáže v zápasech. Proti Francii je špatný druhý poločas stál výsledek, proti Švédsku zase po první půli pustily soupeřky do vedení o 17 bodů.

"Zatím se nám to stalo v každém zápase. Teď jsme si prošly, proč to bylo, tak snad to zafunguje," řekla Bartáková. "Shodly jsme se na tom, že naše hra je založená na obraně. A když nám něco nepadne v útoku, tak se vracíme rozhozené a nekoncentrované. Z toho jsme pak dostávaly lehké koše," řekla Bartáková.