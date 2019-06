Basketbalistky v slzách balí kufry. Můžeme si za to samy, plakala Štěpánová

České basketbalistky jako by nemohly pochopit, že na ME končí.

„Jsme všichni moc smutní. Po dvou dobrých zápasech přišlo utkání, které nebylo naše a ani dobře nevím, proč to takhle nešlo. Měli jsme nízké procento střelby, nedařilo se proměňovat ani vyložené šance. K tomu holky špatně bránily, nebyly u toho dostatečně agresivní a udělaly spoustu chyb. I když několikrát dokázaly snížit na rozdíl pěti, šesti bodů, Černá Hora okamžitě vracela skóre do podoby, které potřebovala," vykládal zklamaný kouč Štefan Svitek.

Minutu a půl před koncem přesto Češky ještě snížily na 57:64, což jim dávalo postupovou vidinu. Jenže pak už úřadoval pouze balkánský celek, když proměnil trestné hody i nájezd do rozevřené obrany, takže 48 sekund před koncem vedl o 11 bodů. I to by reprezentantkám ještě stačilo, ale česká přihrávka v útoku zase trefila nastavenou ruku soupeřky a po další zbytečné ztrátě tak přišel postupový koš Černohorek.

„Je těžké o tom teď mluvit, jsme děsně zklamané. Můžeme si za to samy, protože jsme neplnily v zápase to, co trenér řekl a nechaly soupeřky rozjet tak, že už nešly zastavit. Ony pak dávaly všechno a nám se z toho blbě vylejzalo. Nedaly jsme ani lehké šoupáky a špatně bránily, to nás sráželo," litovala Kamila Štěpánová, která se čtyři minuty před koncem vyfaulovala. „Co sudí pískli mně, mohli vidět i u Černé Hory, ale na to se nevymlouváme. Věřily jsme, že se můžeme dostat až do bělehradského čtvrtfinále, jenže za dnešek si to nezasloužíme," řekla pro ČT plačící pivotka.