Basketbalisté Nymburka budou hrát v LM s finalisty z Tenerife

Basketbalisté Nymburka se v Lize mistrů utkají ve skupině C s finalistou uplynulého ročníku Tenerife, dalším účastníkem Final Four Bambergem a dále s VEF Riga, Peristeri a Gaziantepem a také se dvěma týmy z kvalifikace. Rozhodl o tom los ve švýcarském Miesu. Nymburk, který bude jediným českým zástupcem v soutěži, bude hrát domácí zápasy v pražské hale Královka.

Z kvalifikace vzejdou další soupeři ze soubojů mezi Nižním Novgorodem a vítězem duelu Prištiny s Legií Varšava a mezi Mornarem a lepším ze souboje Benfica Lisabon - Groningen.

Jistých je 24 účastníků a dalších osm vzejde z kvalifikace, do které se zapojí dalších 24 celků, které budou hrát vyřazovacím způsobem. Své právo bojovat v ní nevyužil český vicemistr Děčín. V minulé sezoně startovala v Lize mistrů vedle Nymburka také Opava.

Boje v základních skupinách začnou 15. října. Do osmifinále play off, které začne 3. března, postoupí čtyři nejlepší celky z jednotlivých skupin. Týmy z pátých a šestých míst přejdou do FIBA Europe Cupu.