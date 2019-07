Volejbalisté do 17 let skončili na mistrovství Evropy čtvrtí

Čeští volejbalisté nedosáhli na mistrovství Evropy do 17 let na medaili. V utkání o třetí místo na šampionátu v Sofii podlehli svěřenci trenéra Jiřího Zacha Polsku 0:3. Po dvou vyrovnaných koncovkách 24:26 a 26:28 skončila třetí sada rozdílem čtyř bodů.

V základní skupině vyhrál český tým tři z pěti zápasů a z druhého místa za Polskem postoupil do semifinále. V tom v sobotu podlehl favoritům z Francie po podobném vývoji skóre ve třech setech, když musel nastoupit bez kapitána Jakuba Ureše, který se zranil při rozcvičce.

Evropská volejbalová konfederace uspořádala ME hráčů do 17 let podruhé. Předloni obsadili čeští reprezentanti desáté místo.