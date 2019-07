Tetovaný člověk je v Tokiu brán jako rebel nebo někdo s kriminální minulostí, zaskočilo Češky

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková prohrály na turnaji Světového okruhu v Tokiu v prvním kole play off s úřadujícími evropskými šampionkami Sanne Keizerovou a Madelein Meppelinkovou z Nizozemska. Česká dvojice obsadila v dějišti olympijských her v příštím roce deváté místo stejně jako na předchozích akcích v Espinhu a Gstaadu.

Mají za sebou cennou zkušenost. Beachvolejbalistka Barbora Hermannová se pro agenturu Sport Invest, která český pár zastupuje, podělila o postřehy z čtyřhvězdičkového turnaji v Tokiu.

O turnaji v Tokiu - „Skupinu jsme měly odpovídající našemu nasazení. Věděly jsme, že v ní budeme mít silnější týmy a taky jeden, přes který bychom měly přejít. První zápas se nám úplně nepovedl takticky, ale ve druhém proti mistryním světa jsme hrály silně až do koncovky třetího setu, kde nám to uteklo vlastními chybami. S Japonkami jsme pak nasbíraly dost plusových bodů, které nám zajistily přímý postup do osmifinále. Tam si na nás ale trochu smlsli rozhodčí, když neodpískali holandským soupeřkám ani jednu ze tří nečistých náher, ale na to se tady bohužel nehraje. Ve výsledku jsme udělaly o dvě chyby méně než soupeřky a nepodařilo se nám postoupit dál. S každým zápasem jsme ale šly herně nahoru, což je pozitivní informace, kterou si z Tokia odvážíme. Plus jsme si vyzkoušely místní podmínky, které byly dost divoké a často proměnlivé: jednou vedro a vlhko, podruhé pod mrakem a šílený vítr, jednou deštivo a dusno... Takže jsme určitě rády, že jsme turnaj absolvovaly, ať už je výsledek jakýkoliv. Informace se určitě budou hodit."

O třech devátých místech v řadě - „Tady je podstatné říct, že po nevydařeném turnaji v Ostravě jsme kvůli zlomenému malíčku Maki musely vynechat mistrovství světa. Logicky jsme společně nějakou dobu nemohly trénovat, takže je pro nás velice pozitivní, že jsme tak rychle mohly naskočit do silně obsazených turnajů, kde jsme i se zlomeným prstem Maki byly schopné konkurovat ostatním týmům a pokaždé dojít až do top 10."

O tom, jak byla v Tokiu cítit olympiáda - „Turnaj se od toho olympijského zásadně lišil v několika důležitých aspektech. Hrálo se na pěti kurtech, kdežto na olympiádě bude jeden, maximálně dva. Centrální kurt bude mnohonásobně větší než teď. Celý olympijský turnaj bude trvat 14 dní, to znamená jeden zápas za den, někdy jeden zápas za dva dny, zatímco teď se turnaj musel smrsknout do čtyř dní. Olympijská vesnice bude dál proti tomu, kde jsme bydleli nyní. Směrem k olympiádě jsme tady viděly nápisy, billboardy, obchůdky s olympijskými suvenýry, ale to bylo všechno. Docela nás překvapilo, že je tady tetovaný člověk brán jako rebel nebo někdo s kriminální minulostí, a tak mají potetovaní lidé zakázáno chodit do veřejných spa, které jsou v Japonsku docela populární. Trochu jsme se tedy bály, že nás vyvedou z bazénu, ale naštěstí se to nestalo. (úsměv) Japonci jsou pracovití, přívětiví a velice snaživí, a tak si myslím, že příští rok bude kolem olympiády všechno velice dobře připraveno. Dají si hodně záležet, aby všechno klapalo jako jejich nejlepší stroje."

O následujícím pětihvězdičkovém turnaji ve Vídni - „Máme před sebou dlouhý, ale přímý let do Vídně, což nám určitě usnadní a urychlí cestování. Pokusíme se přesunu na evropský čas trochu pomoci: spánkem, dobrým jídlem a nějakým pohybem, jak to děláme vždycky po dlouhém letu. Do Vídně se moc těšíme, je to jeden z nejlepších turnajů na tour. Předchozí rok se nám jej povedlo vyhrát a bylo to skvělé. Letos tam ale jedeme v jiné situaci, než v jaké jsme byly v minulé sezoně. Pořád hrajeme se zlomeným prstem, který se velice dobře hojí, ale není to bezbolestné a bezstarostné. Plus strádáme na odehraných turnajích, což znamená, že nám chybí iks odehraných těžkých situací, které přinášejí herní sebevědomí. Ale s každým zápasem se cítíme líp a líp. Víme, že když se všechno dobře poskládá, jsme schopné konkurovat všem týmům."