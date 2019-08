Hermannová, Sluková mohou na ME v Moskvě zkompletovat medaile

ermannová se Slukovou se nemohly poměřit v Hamburku se světovou elitou kvůli zlomenému malíčku na noze druhé jmenované. Na ME jsou nasazené jako jedničky a pokusí se navázat na loňský bronz z Haagu a stříbro z roku 2016 ve švýcarském Bielu.

Na boje o evropské medaile se Hermannová se Slukovou naladily pátým místem na majoru ve Vídni, kde patřily opět k nejlepším Evropankám. "Máme několik pozitivních poznatků ze hry, které se nám moc líbily a ve kterých budeme chtít pokračovat, a taky několik poznatků, na kterých je potřeba pořád pracovat," uvedly po nejlepším turnaji za poslední tři měsíce.

Do moskevského šampionátu vstoupí jako první z Češek hned v pondělí Martina Bonnerová s Martinou Maixnerovou, v úterý už se představí Hermannová se Slukovou, Perušič se Schweinerem i Michaela Kubíčková s Michalou Kvapilovou, jež předloni v Lotyšsku vybojovala evropské stříbro s Kristýnou Kolocovou.

V obou kategoriích je 32 párů rozdělených do osmi skupin, každý hraje s každým a tři dvojice projdou do play off. Vítězové skupin postoupí rovnou do osmifinále. Noví mistři Evropy budou známi v neděli.

Trůn uvolnily Nizozemky Sanne Keizerová a Madelein Meppelinková, která je zraněná. V mužském turnaji jsou hlavními favority norští obhájci titulu Anders Mol, Christian Sörum a domácí Rusové Oleg Stojanovskij a Vjačeslav Krasilnikov, úřadující mistři světa.