Beachvolejbalistky Bonnerová a Maixnerová jsou na ME v play off

Plážové volejbalistky Martina Bonnerová s Martinou Maixnerovou postoupily na mistrovství Evropy v Moskvě do play off. Českým hráčkám stačilo ve skupině C jedno vítězství, díky němuž obsadily třetí místo. V závěrečném utkání podlehly domácí dvojici Maria Bočarovová, Maria Voroninová 1:2 na sety.