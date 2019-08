Balvín se angolské tvrdosti nezalekl a pomohl odvrátit hrozící maso

„Byl to specifický soupeř, s jakým se většinou nesetkáte. Ze strany Angoly to bylo hlavně děsně řezané, rozhodčí hru dost pouštěli a podle toho to občas i vypadalo," tvrdil Balvín. „Hráči Angoly byl nejvíc nepříjemní tlakem na balon. Brousili nás po celém hřišti, což je vždycky nepříjemné a možná proto to u nás občas zaskřípalo," doplnil ho Jaromír Bohačík.

„Zkusili jsme si jiný styl, naštěstí bylo vidět, že jsme přece jen basketbalovější a tím se trochu eliminovalo na palubovce hrozící maso," říkal Balvín, který působí už delší čas ve španělské lize a od nové sezony bude posilou nováčka z Bilbaa. „Zarazilo nás, jak byla místními rozhodčími tolerována až nezvyklá tvrdost. Co by v Evropě byl stoprocentní faul, a my už přestávali hrát, tak tady se nepískalo. Od Angolanů tam bylo pár situací za hranou, ale to se občas stane. Jen doufám, že na šampionátu se bude pískat přece jen přísněji," uvažoval za Nymburk nastupující Bohačík.

Balvín proti Angole házel i nejvíc trestných hodů s vysokým procentem úspěšnosti. „Snažil jsem se chodit pro fauly a mám dobrý pocit z toho, jak se mi povedlo přes léto zapracovat na šestkách. Trenér nutí kluky, aby mě víc hledali, a já se pak snažím mužstvu co nejvíc pomoct," řekl Balvín.

Reprezentanti během utkání trochu pocítili aklimatizační příznaky. „Jsme v Soulu třetí den a ještě se necítíme nejlépe. Někteří kluci přiznávají, že moc kvalitně nespí," prozradil Bohačík. „Je na každém, jak se s tím vyrovná. Každý den je to ale lepší a nechci jet lag brát jako výmluvu. Možná jde spíš o takový mix únavy a srovnávání se s časovým posunem sedmi hodin," doplnil Balvín.

Porada českých basketbalistů během přípravného utkání s Angolou před mistrovstvím světa.

Václav Mudra/ČBF

V neděli v 8.00 h našeho času Češi nastoupí proti domácí reprezentaci. „S Koreou to bude zase naprosto odlišný styl," přiznal Balvín, jenž si dobře všiml, že nedělní soupeř má v kádru naturalizovaného Američana a ještě jednoho hráče přes dva metry. Takže výšková převaha bude naše, ale oni to ale vynahrazují vynahradit rychlostí, agresivitou a střelbou zdálky, i když dneska proti Litvě jim to moc nepadalo," doplnil český pivot.