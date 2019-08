Mistrovství republiky klubů v plážovém volejbalu ovládl Strahov

Včera

Mistrovství světa volejbalistů do 19 let v Tunisku: Skupina B: ČR - Bulharsko 3:0 (22, 11, 22). Průběžné pořadí: 1. ČR 4 zápasy/3 výhry, 2. Itálie 3/3, 3. Írán 3/2, 4. Bulharsko 3/0, 5. Kolumbie 3/0. Český tým postoupil do osmifinále.