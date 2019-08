V Šanghaji hned po příletu stihli basketbalisté jedno plzeňské. Je to úplně jiný svět, říkal Hruban

Manažer Michal Šob (vlevo) a Vojtěch Hruban během odletu basketbalové reprezentace na MS 2019 do Číny

„Na každých pěti metrech je tady nějaká připomínka šampionátu. Po klídku v Soulu je tohle najednou úplně jiný svět. Realita velké akce na nás dolehla docela rychle a tvrdě," líčil na facebookové stránce národního týmu Vojtěch Hruban. „Všude si nás lidi fotí a chtějí podpisy, i když kromě Satyho asi nemají ani tušení, co jsme vlastně za hráče," usmálo se křídlo z Nymburka.

V Šanghaji hráče uvítalo než třicetistupňové vedro s osmdesátiprocentní vlhkostí vzduchu. „Venkovní teplo nám nevadí, přece jen se spíš pohybujeme v hale. Horší jsou až extrémně klimatizované prostory v hotelu, kde se to pocitově pohybuje kolem 15 nebo 16 stupňů. Snad nebude ještě větší extrém," doplnil Pumprla.

Společná večeře i pivo

Hned po ubytování se celý národní tým vydal na společnou večeři do Bohemia Original Beer Restaurantu, který bude od sobotního startu šampionátu fungovat jako Český dům. „Je to fajn mít kousek domova tady na cestách, jen nemyslím, že bychom během turnaje měli čas sem moc zajít. Když ale ve středu nemáme trénink, můžeme si tady vychutnat jedno plzeňské pivko," usmál se Hruban.

Čeští basketbalisté zakončili přípravu na mistrovství světa porážkou 79:82 s Litvou. Tomáš Satoranský se snaží rozehrát přes dvojici bránících soupeřů.

Václav Mudra/ČBF

Ve čtvrtek večer místního času reprezentanti premiérově otestují šanghajskou halu Oriental Sports Center a trenér Ronen Ginzburg tak zatím nespěchá s oznámením jmen dvou hráčů, kteří se nevejdou na konečnou soupisku. Nejvíc ohrožení v tomto směru vypadají Palyza a Puršl, ale zatím platí interní dohoda, že všichni mají možnost na turnaji s týmem zůstat až do konce i přesto, že nemohou nastoupit.

Do šampionátu vstoupí česká reprezentace v neděli proti obhájcům zlata USA. „Bude to podle mě hodně náročné po mentální stránce. Záležet, jak moc se nám proti velkým favoritům podaří zůstat ve hře a co s námi takové střetnutí vůbec udělá. Zase je ale dobře, že ho budeme mít za sebou už na začátku šampionátu a ne, až budou Američané v nejlepším herním rytmu," řekl lídr českého týmu Tomáš Satoranský. Následně nastoupí reprezentace v úterý proti Japonsku a ve čtvrtek proti Turecku.