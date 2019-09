Přichází zápas o všechno. Češi se divili, co Turci šílí, ale Pumprla je zkusí sundat z koně

Na OH 2020 se vedle pořádajícího Japonska dostane sedm nejlepších z MS podle kontinentálních kvót (2 z Ameriky a Evropy a 1 z Afriky, Asie a Oceánie). Dalších šestnáct zemí určených absolutním pořadím šampionátu čeká olympijská kvalifikace. Pokud by tedy Češi ve čtvrtek neuspěli, musí pro účast v ní všechna ostatní utkání v Číně vyhrát.

Národní tým už sedm let Turecko nezdolal, ale po sérii šesti porážek reprezentanti doufají, že přijde jejich výjimečný den. „Občas se tu dějí věci. Kdo by čekal, že si Dominikánci vyšlápnou na Německo. Turci se sice proti Američanům dostali do laufu, ale třeba se promítne do jejich psychiky, jak zbytečně přišli o senzační skalp a padne na ně deka," řekl pivot Ondřej Balvín. „Koukali jsme na to nechápavě a říkali si, co šílí," uvedl pro ČTK Vojtěch Hruban.

Českým hráčům se po infarktové koncovce ulevilo, když tým USA vydřel vítězství v nastavení. Turci byli hodně blízko senzaci, ale tím, že neuspěli, nám dali mnohem větší šanci," uvažoval kapitán Pavel Pumprla. „Měli jsme docela nervy a občas i pocit, že je to v háji. Nakonec všem spadl kámen ze srdce. Muset vyhrát rozdílem alespoň dvanácti bodů, to by byl obtížně řešitelný rébus," doplnil Hruban.

Zůstala jizva na sebevědomí?

„Na papíře je soupeř silnější než my, ale třeba zůstala na jeho sebevědomí nějaká jizva," mínil Hruban. „Doufám, že si z nich nesedneme na zadek, chtěli bychom na ně vletět. Netuším, jak se na to nich projeví, ale když už byli takhle blízko, takže se můžou trošku složit, ale spíš si myslím, že se dokážou otřepat," mínil pro Radiožurnál český kapitán.

"A jestli jsou naopak Turci po Američanech na koni, tak je zkusíme z něj sundat. Máme v plánu se o postup porvat tak, jak to umíme," doplnil Pumprla, pamětník poslední výhry českého týmu na Tureckem v tehdejším domácím zápase kvalifikace ME. „Vzpomínky z Chomutova bych hrabal z paměti složitě, i když si vybavím, že jsme se tím tehdy přiblížili postupu na šampionát, ale už je to přece jen spousta let," mínil nymburský křídelník.

„Hráči to vnímají tak, že vzhledem ke všem okolnostem nastal ideální čas konečně Turky porazit," řekl kouč české reprezentace Ronen Ginzburg, ale varoval před hvězdami z NBA: Osmanem (Cleveland), Ilyasovou (Milwaukee) a Korkmazem (Philadelphie). „Všichni jsou výteční střelci, nesmíme jim dopřát otevřené pozice," mínil.

„Proti Turecku nejsme favorité, to si přiznejme. ale nebudeme ani outsideři v tom smyslu, že bychom neměli žádnou šanci. Dostávám hodně zpráv o tom, že lidi baví se na nás koukat. A to motivuje všechny," doplnil izraelský trenér v českých službách. „Jsme v situaci, ve které jsme chtěli být. Jeli jsme do Číny s tím, že před posledním zápasem skupiny chceme být ve hře o postup, to se povedlo. Pořád je ale čeho dosáhnout a k tomu musíme po Japoncích zkusit porazit i Turky," uvažoval v České televizi zatím nejlepší střelec národního týmu Jaromír Bohačík.