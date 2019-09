Jak na Turky? Z přenosů to neodhalíte, tam jsou jen hezké fanynky, říká česká legenda

Čeká je klíčová bitva světového šampionátu v Číně a česká basketbalová reprezentace nechce nic podcenit. Také pro to se dlouhodobě zaměřuje na skauting soupeřů. Informace o Turecku nabíral také Luboš Bartoň, bývalý hvězdný hráč národního týmu. Zároveň český tým využívá speciální software na odhalování chyb soupeřů. „Za posledních osm let se skauting dostal fakt daleko, je možné pracovat s obrovským počtem dat, až to mozek nedokáže pobrat. Je ale potřeba hráčům předat jen to důležité," tvrdí Bartoň. Klíčový souboj českých basketbalistů v Šanghaji začne dnes v 10:30.

Jak tým reaguje, když se nedaří, jaké pokyny rozdává pak trenér, jaké rozdává signály... Tohle přesně zajímá Luboše Bartoně, bývalého hráče španělské Valencie. Před šampionátem se byl podívat na přípravné turnaje v Hamburku nebo v Koreji. Sbíral informace, zaměřoval se na nuance.

„Z televizních přenosů totiž tolik neodhalíte, maximálně tak záběry na hezké fanynky," říká Bartoň, který se zaměřoval na herní projev Turecka. Informace pak předává trenérovi českého výběru Ronenu Ginzburgovi. „Snažím se mu usnadnit práci a upozornit na věci, které by měl vědět."

Tomáš Satoranský a trenér českého týmu Ronen Ginzburg.

Mudra ČBF/Vaclav, ČTK

Bartoň tak ví, jestli za kritického stavu soupeři postaví zónu, nebo zda trenér nakáže, aby v obraně zdvojovali. „Snažím se přijít na to, co může dostat soupeře do psychické nepohody, jak jim to během hry znepříjemnit. To se samozřejmě proti Turecku může hodit," připomíná Bartoň. Rozhodně není jediný, kdo na zápasy chodí vyzvídat. „Na mistrovství světa seděl přede mnou Japonec a měl jsem možnost nahlédnout do poznámek o našem týmu. Byl to opravdu velký štos," podotýká s úsměvem.

Významnou pomocí je pak speciální software, který obsluhuje Jan Pospíšil, asistent trenéra. Jak funguje? Utkání základní skupiny mistrovství světa se nahraje na určitý server, kde na něm jistý expert ze zahraničí označí jednotlivé prvky – zaměřuje se na střely, obranné zákroky, rozehrávky a spoustu dalšího.

„Ve finále si můžu vybrat například jednoho hráče, software mi vyplivne celkový seznam jeho akcí. Pak mi to vyhodnotí jeho tendence, jestli při útoku chodí více doprava, nebo zda umí hrát zády ke koši... Zároveň to počítá procentuální úspěšnost. Je toho opravdu hodně," popisuje Pospíšil.

https://www.facebook.com/Sport.cz/posts/10162353786260644

Na soupeřích si všímá třech základních věcí – obrany, útoku a charakteristiky jednotlivých hráčů. Aby české reprezentanty tolik nezahltili, před Tureckem oba asistenti připravili maximálně čtyři popsané stránky informací.

„Před utkáním nic významného prozrazovat nebudeme. Dodám jen, že analyzujeme základní tureckou pětku, což se dá čekat. Musím uznat, že v Číně hraje daleko lépe než na přípravných turnajích," tvrdí Bartoň a odkrývá ve zkratce alespoň základní strategii. „Musíme hrát odvážně, náš basket. Snažit se běhat hodně rychle dopředu, aby balon neustále rotoval. To platilo také proti Američanům. Vím, neřekl jsem zas tolik převratného," dodává s úsměvem.