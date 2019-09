Házenkáři Kopřivnice vstoupí do extraligové sezóny s exotickými posilami

„Rádi bychom to zopakovali, ale musíme uznat, že ta třetí příčka byla velmi překvapivá a vyšlo to i proto, že nám sezona nad očekávání vyšla a ostatním tolik ne. Ono se stačí podívat na rozpočty. S našimi dvěma miliony na sezonu oproti deseti nebo šestnácti miliony u ostatních týmů bychom měli být úplně někde jinde," připomněl trenér Veřmiřovský.

„Letos to bude stejné, bude záležet na hodně faktorech, ale když se dívám, jak ostatní týmy posílily, tak bude obtížné na minulý rok navázat. Našim cílem je play off. Pak se uvidí," pokračoval.

Kopřivničtí se před sezónou rozloučili se třemi hráči (Hardt, Ungr a Holbein), místo nichž přišla také trojice. Z Litovle Dominik Tkadleček, dres mistra ligy z roku 1993 obléknou i dva cizinci. Z Itálie přišla levá spojka Chilan Víctor Donoso, ze Španělska pak portorický pivot Edwin Brito Benitez.

„Donoso je typ hráče, kterého jsme nutně potřebovali. Umí vystřelit z dálky a dokáže být platný i v obraně. Benitez je klasický pivot. V play off jsme se hodně prali s agresivitou soupeřů, v tom by nám měl pomoct," přiblížil Veřmiřovský.

Příprava vyšla na výbornou

Jeho tým půjde do prvního ligového utkání po velmi povedené přípravě, ve které neprohrál. „Pro sebevědomí kluků je to jistě dobré, ale loni jsme měli velmi podobnou přípravu a v prvním utkání jsme doma prohráli s Plzní dostali o devět gólů (29:38), takže bych to nijak nepřeceňoval," pousmál se Veřmiřovský před cestou k úvodnímu kolu do Lovosice, kde Kopřivničtí ještě nevyhráli.

„V minulé sezóně jsme zlomili stejnou bilanci výhrou v Jičíně, tak bychom mohli nyní zlomit i ty Lovosice. Ale nebude to nijak snadné. Lovosice změnily trenéra a proti týmům Pavla Faráře se vždy hraje velmi těžce. Poražení tam ale nejedeme," řekl Veřmiřovský.