Perušič a Schweiner jsou v Římě v play off, ženy začaly porážkou

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner vstoupili vítězně do finále Světového okruhu v Římě a zajistili si postup do play off. Ženské páry Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou a Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou své úvodní zápasy prohrály a v pátek se budou v turnaji zachraňovat.