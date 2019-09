Češi získali i svou největší hvězdu. Jenže soupeři posbírali naturalizované Američany

Nejen basketbalisté ještě živí reálnou naději, že by na olympiádě v Tokiu mohli zastupovat české kolektivní sporty. V sobotu v německých městech Bonn a Solingen rozehrají evropský šampionát baseballisté, pro něž je prvním krokem k vysněné olympijské účasti.

Naposledy se baseball představil na hrách v Pekingu 2008, pak byl z programu i kvůli neochotě nejkvalitnější soutěže světa MLB pouštět na hry své hvězdy vyřazen. Nyní patří do skupiny sportů, které si mohou pořadatelé do programu zařadit. V Japonsku, kde je baseball velice populární, byl jasnou volbou.

Češi si už před čtyřmi lety vytyčili program Road to Tokyo s jasným cílem. Co je pro něj třeba?

Zaprvé skončit do pátého místa na mistrovství Evropy. Kvinteto postupujících doplní nejlepší africký celek Jihoafrická republika, všichni se přesunou do italských měst Parma a Boloňa a utkají o jediné přímo postupové místo. Druhý celek pak dostane šanci ještě příští rok na dodatečné kvalifikaci na Tchaj-wanu.

Jaké jsou české šance? „Můžeme porazit každého,“ troufá si americký kouč Mike Griffin. Do karet mu hrál vývoj v nižších zámořských soutěžích, díky němuž může počítat s největší hvězdou, catcherem Markem Červenkou.

Český baseballista Martin Červenka.

Jan Beneš, Česká baseballová asociace

„Potkali jsme se v Americe minulý týden. Chce reprezentovat, Baltimore Orioles ho do MLB zatím nepovolali a v nižší lize jeho tým do play off naštěstí pro nás nepostoupil, takže jsme moc rádi, že ho máme k dispozici,“ přiznal Griffin.

Jenže zbrojí i další týmy. „Spousta zemí si přiveze naturalizované hráče, takže je těžké odhadovat, kdo jak bude silný,“ připouští vnější polař Matěj Hejma.

I Češi měli v hledáčku dvojici špičkových amerických rodáků, bratry Sogardovi, jejichž maminka pochází z Československa. „Jenže Eric je důležitým hráčem Tampy Bay Rays a Alex je trenérem na univerzitě,“ vysvětluje Griffin.

O tom, zda česká mise v podobě postupu mezi pouhých šest účastníků olympijského turnaje skončila úspěchem, bude jasno na konci kvalifikačního turnaje 22. září. „Šance jsou v té konkurenci relativně malé, ale my si nastavili hlavy tak, že chceme na olympiádu,“ říká odhodlaně Hejma.