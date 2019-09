Porážka, která může být tou nejsladší. Nechtěli jsme se radovat, abychom ze sebe neudělali blbce, tvrdil Satoranský

Napínavé tři hodiny čekání prožívají čeští basketbalisté po porážce, která pro ně může být tou nejsladší. Na MS v čínském Šen-čenu podlehli Řecku jen 77:84, což by jim při bodové rovnosti tří celků zajistilo postup do čtvrtfinále. Zbývala jen maličkost, aby USA udržely svou neporazitelnost na MS i proti nevyzpytatelným Brazilcům.

„Musíme čekat a jen doufám, že Amerika tu svou práci dotáhne. Věřím, že nic nepodcení," říkal kouč Ronen Ginzburg, jenž přes porážku ocenil český výkon proti Řecku. „Nastoupili jsme proti jednomu z nejlepších celků světa, ale já se skláním před tím, co hráči na palubovce předvedli. Ukázali opravdovou tvář národního týmu, rvali se jako lvi," tvrdil izraelský trenér české reprezentace.

„Věděli jsme, že porážka o sedm bodů nechává při životě naši čtvrtfinálovou naději, ale nechtěli jsme se hned po utkání radovat, abychom ze sebe neudělali blbce. Zatím jsou to tedy takové rozpačité pocity, ale jsme rádi, že proti ohromně silným Řekům se nám povedlo dostat konečný rozdíl skóre, po němž jsme ve hře o umístění v elitní osmičce, což by byl naprosto neskutečný úspěch. Ještě bych ale s postupem nepředbíhal, dokud to USA nezvládnou," líčil v České televizi bezprostředně po utkání rozehrávač Tomáš Satoranský.

Fanoušci českých basketbalistů během utkání mistrovství světa.

Ng Han Guan, ČTK/AP

Jaromír Bohačík se ve vypjaté koncovce duelu stal objektem řeckých faulů. Proměnil ale pět ze šesti trestných hodů a udržel český prapor vztyčený. „Když jsme jeli na zápas, tak jsem si v hlavě promítal, co se může stát. A napadlo mě, že když budu mít rozhodující střely, tak si je chci hlavně užít," mínil hráč, jenž předvedl další excelentní výkon.

Tentokrát nasázel Řekům 25 bodů a patří mezi top střelce celého turnaje. „Boči dal hrozně důležité střely, včetně trestných hodů v poslední minutě, i mně tam něco spadlo na konci. Zase to bylo hodně o sebevědomí, které jsme tu nabrali, a netušenou energii čerpáme i z podpory, kterou máme z domova," mínil Satoranský.

Český basketbalový reprezentant Pavel Pumprla doskočil míč v utkání osmifinálové skupiny proti Řecku na mistrovství světa.

Ng Han Guan, ČTK/AP

Zatím jsou ty moje pocity docela zvláštní, musíme ještě ze všech sil držet palce Američanům a teprve pak se zeptejte, jestli mám radost," mínil Bohačík do televizní kamery. „S Řeky to bylo pekelně těžké. Potýkali jsme se s jejich obranou, kde se složitě hledaly nějaké skulinky. Ale ať už to s námi dopadne jakkoli, myslím, že už těmi pěti zápasy jsme dokázali, že si zasloužíme tady být."

Zápas dohrávaly opory národního týmu na hranici totálního vyčerpání. „S Řeckem to bylo fyzicky velmi obtížné střetnutí, asi nejtěžší na celém turnaji. Ta únava z pátého duelu během osmi dnů se projevovala, každý z nás už neměl moc nohy, ale zase jsme ukázali mentální sílu a znovu to byl týmový projev," hodnotil Satoranský.