Jsou pro vás výkony Čechů v Číně velkým překvapením?

Obrovským, já jsem totiž životní pesimista. Pro mě je to naprostá bomba. S Tureckem hráli kluci chytře, to se mi moc líbilo. S Brazílií se k Satoranskému přidal i zbytek a všichni hráli moc dobře. Takže je to v nich. Teď je otázka, aby to dokázali prodat v každém zápase.

Český tým bez zraněného Schilba točí vlastně šest sedm hráčů. Bylo to za vašich slavných časů podobné?

Co se týká stříbrného evropského šampionátu ve Stuttgartu 1985, tak jsme to taky hráli v osmi. Pět nás starých, tři mladší. Až na dalším mistrovství Evropy v Aténách se střídalo víc. Ale v tom Stuttgartu jsme byli v takové euforii asi jako naši proti Brazílii. Tam nás to hrálo pět a občas se někdo zapojil, abychom si odfrkli. Ale stejně jsme hrávali skoro celé zápasy.

Český basketbalista Ondrej Balvín brání řeckou hvězdu Janise Adetokunba

Ng Han Guan, ČTK/AP

Proti dnešku docela rozdíl, že?

To nebylo jako teď, kdy se střídá po pár minutách. Já se domnívám, že to je absolutní nesmysl. Když to tomu hráči jde a má natrénováno, tak nemá chodit na lavičku. To je takový moderní trend, že se hned po páté minutě střídá.

Vyvolalo ve vás letošní mistrovství nějaké osobní vzpomínky na starty na šampionátech v Portoriku 1974 a na Filipínách 1978?

My tam vždycky těsně vypadli a hráli jsme pak jen skupinu o 9.-14. místo. Vedli jsme s Kubou, ale prohráli jsme o bod, o čtyři roky později nás Austrálie porazila o tři... V 78. roce jsme přitom před mistrovstvím byli v Austrálii a tam jsme je poráželi, jak jsme chtěli. Zbytečně jsme se jim ukázali, jak jsme dobří. Oni mě pak vcelku v pohodě ubránili, dal jsem tehdy jenom 11 bodů. Ostatní se nepřidali a nahoru jsme se nedostali.

Český basketbalový reprezentant Pavel Pumprla doskočil míč v utkání osmifinálové skupiny proti Řecku na mistrovství světa.

Ng Han Guan, ČTK/AP

Spoustu lidí dodnes překvapuje, že jste nebyl ve svém nejlepším basketbalovém věku v nominaci na mistrovství světa do Kolumbie v roce 1982. Co se stalo?

Já měl průšvih na letišti při návratu z Japonska. Přišel jsem o pas a dva roky jsem nesměl vycestovat. Spadl jsem do toho a musel jsem vzít všechno na sebe. V té době hrozil jinak flastr pro celý tým. Takže jsem to víceméně odnesl. Až po dvou letech jsem pak hrál kvalifikační turnaj ve Švédsku, ze kterého se postoupilo do Stuttgartu.

Koho teď na letošním světovém šampionátu nejvíc favorizujete?

Srbové první tři zápasy nehráli špatně, ale jsou nějací nervózní, Jokič se pořád hádá. Můj tajný favorit je Austrálie, ta hrála zatím super. Překvapili mě příjemně i Španělé. Takže jeden z těch dvou.

Fanoušci českých basketbalistů během utkání mistrovství světa.

Ng Han Guan, ČTK/AP