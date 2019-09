Trenér Polska si do mě určitě rýpne, tuší před ME kapitán českých volejbalistů

Může tenhle tým skvělé sedmé místo z ME vylepšit?

Myslím, že to bude strašně těžké ze dvou důvodů. Už samo o sobě je těžké obhájit dobré umístění. Druhý je ten, že se systém šampionátu změnil, je tu 24 týmů, což nebývalo, je to poprvé v historii, takže to bude určitě těžší. Čeká nás víc zápasů ve skupině. Na jedné straně to může být pro nás výhoda, ale také nemusí. Je to diskutabilní.

Ve skupině vás čeká pět zápasů, budete hrát ob den, odpovídala tomu i příprava?

Pět zápasů v osmi dnech bude hodně náročných, bude důležité, aby nedošlo ke zraněním, jak budeme mezi zápasy regenerovat. Musíme se dobře připravit. Máme mladý tým, ale každý z hráčů ví, co potřebuje. Někdo bude hrát víc, někdo méně. Ale jak říkal trenér, jsme vyrovnaní. Je tam základní šestka, ale budou střídání a já věřím, že to nijak neovlivní naši hru.

V týmu došlo proti minulému šampionátu ke změnám. Zkusíte porovnat jeho sílu se současnou reprezentací?

Největší obměna byla na pozici blokaře. Tam jsme měli tři zkušené hráče, kteří už na soupisce nyní nefigurují. Důležitý článek byl i Martin Krištof, který byl na liberu. Ten před dvěma lety odehrál podle expertů na Evropě svůj nejlepší turnaj. My bohužel na rozdíl od soupeřů nemáme blokaře, který by měl dva metry deset. Pro týmy, kteří ho mají, je to obrovská výhoda. Pomáhá moc se spoustou balonů, my musíme hrát dobře na servisu. To pro nás bude zásadní. Máme nějaké zajeté šablony, jak asi budeme hrát. Jsme ale schopní reagovat na vývoj zápasů.

Ve skupině vás čeká pět soupeřů, zkusíte si tipnout, jaké by mohlo být na jejím konci?

Poláci jako mistři světa jsou největší favoritem i na celkové vítězství. Tam je to jasné, to nemusíme chodit kolem horké kaše. V minulých letech jsme hráli s Holandskem a nepamatuji se, kdy se nám je povedlo porazit. Možná jednou z šesti zápasů... Takže to je další favorit na postup. A pak jsme tam my a další tři týmy. Černá Hora bude mít zkušený tým, jsou dlouho pohromadě. Ukrajince jsme potkali dvakrát. Jednou jsme vyhráli a jednou prohráli. Netroufám si říct, jak to přesně dopadne, ale naším cílem je, abychom postoupili.

Důležité asi bude zvládnout úvodní duely s Estonskem a Ukrajinou, že?

Každý zápas je důležitý, ale je pravda, že ten první obzvláště. To, jak do turnaje vstoupíme, tak se to s námi může potom vézt. Určitě se na to první utkání zaměříme. Ale nedej bože, kdyby se nám herně nebo výsledkově nezadařilo, furt můžeme těžit z toho, že je ve skupině šest týmů. A bude šance to napravit. Ale chci přemýšlet pozitivně.

Jak si užíváte roli kapitána, jste hráčem, který dokáže na hráče houknout?

Nejsem tak impulzivní, jak jsem býval. Ale když vidím, že je třeba mužstvo usměrnit, tak se snažím být trenérovi pravou rukou. Nastává to, když se nedaří. Když to jde, tak se do ničeho nezasahuje (usměje se).

Pomohla vám osobně ke zlepšení i uplynulá sezona ve Friedrichshafenu?

Jestli jsem se zlepšil, to by měl říct asi trenér. Nějaké věci se mu nelíbily, tak jsem na sobě pracoval, přidával jsem si a něco se změnilo. Učit se ale budu pořád, až do konce kariéry. Sezona byla asi nejtěžší, co jsem zažil. Byl jsem pod velkým tlakem, myslím, že mě to zocelilo. Měl jsem belgického trenéra Heynena, který vede polskou reprezentaci, je fakt hodně náročný. Sezonu ale hodnotím pozitivně. Vyhráli jsme pohár i Superpohár, bohužel jsme v boji o titul opět prohráli v pátém utkání s Berlínem. Ale určitě byla úspěšná. V play off jsem odehrál většinu zápasů. Teď se ale vymění devět hráčů, čekají mě tam velké změny.

Jak jste se popasoval s němčinou?

Měl jsem ji jako druhý jazyk ve škole, ale moc jsem tomu nedával. Něco rozumím, ale v klubu se mluví hlavně anglicky, trenér dal takový příkaz. Letos tam budeme mít v týmu jen tři Němce. Chápu, že když chcete někde žít, tak je třeba se jazyk naučit. Nějaké základní fráze zvládnu.

Hecoval jste se s trenérem vašeho klubu, když se s ním teď potkáte na Evropě?

Nikoho ze spoluhráčů ve skupině nepotkám. On mě bude hecovat, něco proběhne. On je hodně impulzivní, je rýpavý, ještě něco proběhne.