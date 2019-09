Mostecké házenkářky uspěly i u druhého slovenského nováčka

Ani další z nováčků interligy házenkářek Hlohovec neuspěl proti nejlepšímu českému klubu posledních let Baníku Most. Černí andělé tři dny po úspěšné kvalifikaci do Ligy mistryň vyhráli v Hlohovci 44:21. V úvodním interligovém kole poznala jejich sílu Dunajská Streda (41:22).