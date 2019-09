Poláci vyhráli na ME i počtvrté, jistý postup mají také Nizozemci. Češi drží postupové místo

Mistři světa Poláci a volejbalisté Nizozemska mají po předposledním čtvrtém kole jistý postup ze skupiny D do osmifinále evropského šampionátu. Češi jsou stále na čtvrtém místě, což by je do play off posunulo, ale před sebou mají dva zápasy. Klíčový bude čtvrteční duel proti Černé Hoře.