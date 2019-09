Derby už má zase říz, shodovali se po souboji Karviné s Kopřivnicí trenéři

„V dřívějších dobách sváděly Karviná a Kopřivnice vyhecované bitvy a zdá se, že se to zase vrací. Ale to je dobře, fanoušci mají tak vypjaté zápasy rádi. Dneska to byl zase velký boj," ocenil kvalitu utkání trenér vítězné Karviné Marek Michalisko. „Derby, jak má být, mělo to říz. Pro mě bývalo vždy největší derby právě utkání Karviné proti Kopřivnici," přidal se kopřivnický kouč Lubomír Veřmiřovský, jenž v minulosti v Karviné působil.

První poločas (15:13) nabídl vyrovnaný boj, rozhodující náskok si Karvinští vypracovali tři minuty před koncem, kdy utekli především zásluhou deseti branek Marka Monczky na rozdíl šesti gólů. „V předchozích zápasech Karviná většinou rozhodla na startu druhé půle a kluky jsem na to upozorňoval. Proti nám to bylo podobné, byť v těch úvodních deseti minutách druhé části nám úplně neutekla. Až krátce poté. Dnes to ale bylo kvůli našim blbostem," hodnotil Veřmiřovský.

Michalisko výkon soupeře ocenil. „Problém nám dělali oba zahraniční hráči Kopřivnice. Jak z prostoru pivota, tak ze spojky nám Donoso s Benítezem dali snad deset gólů. Ve druhé půli jsme se už na ně zaměřili více a už se tolik neprosazovali," řekl Michalisko. „Ten Chilan (Donoso) trefil na spojce všechno. Ale zahrál jako posila, která přišla do extraligy, vyniknul. Ten druhý (Benítez), ten je jak pytel brambor, má snad 120 kilo, takže normálně ho nevytlačíte. I díky nim to byl pěkný zápas pro diváky," uvítal nové akvizice Kopřivnice karvinský lídr Michal Brůna.

„Oba noví kluci se musí ještě zapracovat, ale ano, měli by být posilami," souhlasil trenér Kopřivnice. „Hledali jsme je dlouho, za poslední dva roky jsem viděl možná osmdesát pivotů. Dneska zahráli oba dobře, jen mě mrzí, že ještě nejsme schopni úplně do každého zápasu přenést to, co máme natrénováno, což byl dneska případ hry sedm na šest. Poslední dva zápasy jsme to ve hře sedm na šest vymamlasili," povzdychl si Veřmiřovský.