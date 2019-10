Házenkáři Plzně se v Poháru EHF utkají s dánským Holstebro

Mistři házenkářské extraligy z Plzně se ve 3. předkole Poháru EHF střetnou s dánským celkem TTH Holstebro. Pátý tým uplynulé ligové sezony postoupil v minulém ročníku druhé nejvýznamnější evropské klubové soutěže až do Final Four, v němž obsadil čtvrté místo. Dvojzápas o postup do skupinové fáze se bude hrát za měsíc.