Karviná vyhrála ligový souboj s Duklou o gól a je druhá

Domácí Baník vedl po půlhodině hry 13:10 a poločasové vedení během druhé půle navýšil až na šest branek. Dukla ale manko stahovala a ze závěru udělala drama. Karvinští nicméně těsné vedení uhájili.

"Jsme rádi za dva body a jsem hrdý na tým, jak bojoval. Dukla hrála skvěle, z obou stran to byla rychlá házená, to se muselo divákům líbit," řekl kouč vítězů Marek Michalisko pro Českou televizi.

Dukla nad karvinským rivalem vyhrála naposledy v prosinci 2017. Dnes byla blízko alespoň bodu a byť na něj nedosáhla, trenér Daniel Čurda byl na své hráče pyšný. "Byl to zápas špičkové úrovně. Měl všechno - emoce, góly, zákroky gólmanů, emoce mezi střídačkami. Prohráli jsme o gól, ale hráli jsme až do konce o body a to jsme chtěli," uvedl.

Extraliga házenkářů - předehrávka 7. kola: Karviná - Dukla Praha 29:28 (13:10) Nejvíce branek: Chudoba 9/4, Nedoma 6, Monczka 5 - Reichl a Blecha po 5, Patzel 5/2.