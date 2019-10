Házenkáři prohráli ve Švýcarsku i odvetu, opět nezvládli závěr

Český celek, který v první přípravě na lednové mistrovství Evropy postrádal ve Švýcarsku řadu opor včetně nejlepšího střelce minulého Eura Zdráhaly či pilíře zadních řad Horáka, začal v odvetě mnohem lépe než v pátek. Národní tým si od úvodu držel náskok a celý první poločas dominoval.

Češi dobře dohrávali útočné akce do křídel a po Čípově trefě vedli po 20 minutách 11:7. Mezi tyčemi se blýskl několika zákroky gólman Galia a v poločase měli hosté čtyřbrankový náskok 15:11.

Ještě ve 42. minutě po Štěrbově brance vedl národní tým o nadějných pět gólů, ale na vítězství nad dalším účastníkem evropského šampionátu nedosáhl. Hosté se totiž postupně začali trápit v útoku, výrazně polevili v obraně a Schmid v 50. minutě srovnal na 24:24.

I díky dvěma trefám gólmana Mrkvy přes celé hřiště do opuštěné branky Češi ještě dokázali srovnat na 29:29, ale poslední minutu nezvládli. Při signalizované pasivitě Schmid s velkým štěstím procpal míč do sítě a vyrovnání pak v posledních sekundách zabránil zákrok švýcarského gólmana.

"Dnes jsme předvedli lepší výkon než včera. V prvním poločase jsme na hřišti dominovali a zaslouženě jsme vedli o čtyři branky. A to až do půlky druhého poločasu. Potom Švýcaři začali náskok stahovat a dostali nás ke konci pod tlak. Zápas otočili a na konci jsme dotahovali my. Přesto jsme měli šanci ještě remizovat," uvedl v tiskové zprávě Filip.

"Pro nás je pozitivní, že jsme splnili to, co jsme si řekli. Že potřebujeme hrát 60 minut tak jako včera 40. Výsledek nás mrzí, myslím, že jsme si dnes minimálně remízu za náš výkon zasloužili. Ke konci nám možná chyběla trochu větší zkušenost. Rozhodně to byl ale posun dopředu. Schmid, který rozhodoval většinu situací, je jeden z nejlepších hráčů na světě a naši obranu prověřil," dodal Filip.

Reprezentanti ve Švýcarsku odehráli první zápasy v této sezoně. V další přípravě na Euro čeká národní tým na konci prosince dvojutkání se Slovenskem a následně začátkem ledna se představí ve dvou duelech v Maďarsku.