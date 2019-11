Curry už si prý v této sezoně NBA nezahraje

Basketbalista Phoenixu Suns Aron Baynes (vlevo) vstává poté, co spadl na hvězdu Golden State Warriors Stephena Curryho

Dvojnásobný nejlepší basketbalista soutěže Curry si zlomil ruku 30. října v utkání s Phoenixem poté, co mu ji přilehl soupeř. Minulý pátek se jednatřicetiletý rozehrávač podrobil operaci a klub oznámil, že by se mohl vrátit do tří měsíců.

"Podle zdroje z týmu je ale zlomenina horší, než se původně myslelo, a není pravděpodobné, že by si ještě v této sezoně zahrál," napsal Bleacher Report.

Basketbalisté Golden State zažívají hororový vstup do sezony. Tým, který v uplynulých pěti sezonách hrál finále a v letech 2015, 2017 a 2018 získal titul, zvítězil jen ve dvou z úvodních osmi zápasů. Warriors přišli v létě o Kevina Duranta, jenž odešel do Brooklynu, chybí jim dlouhodobě zraněný Klay Thompson a nyní i hlavní tahoun Curry.