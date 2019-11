Extraligové kluby házené si posvítí na rozhodčí. Bude je hodnotit bývalý sudí

„Chceme, aby zachytil klíčové okamžiky jednotlivých utkání a aby přesně specifikoval a popsal pochybení či správná rozhodnutí sudích, která mohou ovlivnit zápas," uvedl předseda ALKH Jan Schneider.

„Zprávy budeme následně zveřejňovat, čímž vytvoříme tlak jak na rozhodčí, tak ale také na kluby. Našim záměrem není pranýřování sudích, chceme tímto otevřít diskusi, protože máme pocit, že házená v tomhle za jinými míčovými soutěžemi zaspala," pokračoval Schneider.

Pilotní projekt bude fungovat do ledna příštího roku. „Poté si sedneme a zhodnotíme přínosy a negativa. Uvědomujeme si, že tento projekt nemusí být úspěšný, ale lepší dělat něco než nic," uvedl Schneider.

Rozhodčí se nicméně zatím nemusejí obávat trestů či pokut. To klubová asociace ani nemá v kompetenci. „Do budoucna bychom ale chtěli, aby tato hodnocení na jednání disciplinární komise vliv měla. Českému svazu házené, se kterým chceme maximálně spolupracovat na zvyšování kvality rozhodčích, včetně potírání možných korupčních jevů, jsme to už navrhli," přiblížil Schneider.

Rozhodnutí zřídit dohlížitele na extraligové rozhodčí oznámilo vedení ALKH na půdě karvinského klubu, který má s Českým svazem házené ohledně rozhodčích dlouhodobé spory. „Víme, že se nějaká diskuse mezi Karvinou a svazem vedla, ale ALKH se k tomuto nebude vyjadřovat. Nicméně máme poznatky, že jsou utkání, v nichž se jeden nebo druhý tým cítí poškozen a je otázkou do diskuse, zda je to účelově. Náš krok není ničím jiným než najít cestu k tomu, aby se to nedělo," řekl Schneider.

Kdo novou pozici nezávislého hodnotitele rozhodčích obsadí, ALKH zveřejní až těsně před víkendovým 10. kolem extraligy. „Je to bývalý rozhodčí a vzešel ze standardního výběrového řízení. Placen bude z prostředků ALKH," řekl Schneider.