Hodně nabitou zimu, pokud jde o zápasové zatížení, mají před sebou volejbalisté Jihostroje České Budějovice. Počátkem prosince vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů, v níž je dvacet celků rozděleno do pěti skupin. A los nebyl pro Jihočechy příliš milosrdný. „Narazíme na týmy, které mají spoustu hvězd," glosoval trenér René Dvořák trojici soupeřů na evropské pohárové scéně v rozhovoru pro Sport.cz.

Co pro českobudějovický klub znamená přímá účast v Lize mistrů?

Před dvěma lety jsme byli pouze v jejím třetím předkole, kdy nás vyřadili Finové a do dlouhodobé části jsme se nedostali. Pak jsme hráli v dalším průběhu sezony Pohár CEV. Samozřejmě je mezi oběma soutěžemi velký rozdíl. Teď jsme ve dvacítce nejlepších klubů v Evropě. A vyšly na nás dva naprosto špičkové týmy - Civitanova a Trentino z italské ligy. První je obhájcem titulu v Lize mistrů a druhým vítězem Poháru CEV. A k nim turecký mistr Fenerbahce Isntanbul. Všichni víme, jak silná je tamní liga.

Je to krutá realita?

Vzhledem k bodovému koeficientu jde zástupce České republiky do losování z nějakého koše. A většinou z takového, že případní soupeři, kteří by byli pro nás takříkajíc hratelní, jsou v tom koši rovněž, a tím pádem je nemůžeme potkat.

Berete start v Lize mistrů jako bonus za mistrovský titul v extralize v minulé sezoně?

Je to sice odměna, ale zároveň akorát přináší složitost směrem do probíhajícího ročníku. Bývá těžké létat po Evropě a dostávat bohužel dardy, a ještě udržet schopnost konkurence v domácí lize. I v ní chceme být ve špičce. Je to náročný cyklus, ale pokusíme se s ním vypořádat co nejlépe. Pro každý český tým je to velmi obtížné. Protože zahraniční celky v Lize mistrů jsou složené z dvanácti top hráčů. Mohou se střídat, a že jim třeba někdo chybí, není znát. Takovou vyrovnanost kádru na jejich úrovni v žádném případě nemáme.

Přesto vidíte v něčem šanci, jak potrápit favority?

Jak jsem naznačil, čeká nás samá snůška hvězd. Museli bychom hrát na sto padesát procent a družstva proti nám by musela mít trošičku horší den. Rozdíly jsou v rozpočtech a v tom, co si mohou zmínění soupeři dovolit mít za hráče. I tak se budeme rvát o každý míč.

Nový muž v budějovické sestavě Marek Zmrhal hrál loni za VK Karlovarsko v Lize mistrů i proti italskému velkoklubu Civitanova. Počítáte s jeho postřehy?

Budeme sledovat video a máme i vlastního statistika. Přípravu si uděláme sami. Ale věřím, že Marek Zmrhal nám nějaké rady a zkušenosti, co bylo na hřišti, určitě dá. Snažíme se nachystat co nejlépe, ale jde o to, co nám povolí soupeři.