Basketbalista Vyoral zazářil 43 body, proměnil sedm trojek

Basketbalisté Nymburka vyhráli i desátý zápas v soutěži, Ústí nad Labem deklasovali 112:76. Obhájci titulu vytvořili nové bodové maximum sezony, když o tři body překonali středeční výkon Olomoucka proti Ostravě (109:62). Jaromír Bohačík dal 27 bodů za pouhých 22 minut hry a vyrovnal tím svůj nejlepší střelecký výkon v dresu Nymburka. Více bodů dal ještě jako hráč USK Praha.

"Bylo pěkné dát zas nějakou trojku. Z 22 minut jsem určitě nikdy tolik bodů nedal. Ale je to o tom, že jsme si hodně půjčili míč a měli jsme hodně asistencí," uvedl Bohačík, který proměnil pět ze sedmi pokusů za tři body.

V pardubickém dresu měl kromě Vyorala výbornou střelbu z dálky také David Škranc, který trefil pět ze šesti trojek. V zápase si připsal 26 bodů. "To je ostuda našich hráčů, že nebyli schopni k těm dvěma rychleji přistoupit. Upozorňovali jsme je na to, že se to může stát," řekl trenér Kolína Pavel Beneš.

Vyoralovi se dařilo i z trestných hodů, kterých proměnil osm z devíti. Kromě bodového příspěvku pomohl k výhře také sedmi asistencemi.