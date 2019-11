Šelmy nedaly šanci Olympu a dál vedou extraligu volejbalistek

"Musím holky pochválit, jak se se zápasem popasovaly, hlavně se servisem soupeře. Ten jsme ustáli a zvládli jsme i koncovku prvního setu, kdy nás soupeř dotáhl. To udalo i další průběh zápasu," uvedl brněnský trenér Ondřej Boula. "Neuhraná koncovka (prvního setu) nás srazila do kolen. Ve druhém a třetím setu jsme byli horším týmem. Když jsme se přiblížili, tak jsme si to vždy pokazili sami vlastními banálními chybami. Šelmy je dokázaly vždy ztrestat," konstatoval domácí kouč Stanislav Mitáč.

Šňůra mistrovské Olomouce čítá už 11 vítězství a Hanačky nezastavil ani ostravský soused v tabulce. Obhájkyně titulu po drtivém nástupu nezvládly druhý set, ale vzpamatovaly se a zvítězily 25:10, 23:25, 25:12 a 25:21.