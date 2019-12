Sacramento - Chicago 106:113 Satoranský pomohl Chicagu 14 body k výhře v Sacramentu

Satoranský prožil slabší první půli, v níž trefil jedinou střelu ze čtyř a zaznamenal dva body. Po přestávce však byl agresivnější. Čtyřikrát se dostal na čáru trestného hodu a všech osm šestek proměnil. Včetně dvou půl minuty před koncem, kdy zvýšil vedení na 109:103. Střelba z pole mu ale nevycházela, za tři body střílel čtyřikrát a neuspěl.

Bulls si vypracovali až devatenáctibodový náskok, domácí ho však v poslední části stáhli na pouhé dva. Nakonec ho ale i díky LaVinovi, který zaznamenal šest z posledních osmi bodů Chicaga, uhájili. Finský křídelník Lauri Markannen přispěl 20 body a sedmi doskoky.

#BullsNation se llevó el triunfo de #SacramentoProud por 113 a 106.



Zach LaVine 28 pts (5 tri)

Lauri Markkanen 20 pts (4 tri) y 7 reb

Tomas Satoransky 14 pts y 5 asis

Wendell Carter Jr 10 pts y 10 rebpic.twitter.com/63LAXBpSy5 — Isolation (@IsolationNBA) December 3, 2019

"Dělal jsem jen to, co umím, pochvalu si zaslouží hlavně spoluhráči. Díky nim jsem měl spoustu otevřených střel," řekl dvaadvacetiletý Fin. "V poslední době jsme zápasy ztráceli v koncovce. Dostalo se nám to do hlavy i dnes, ale stačilo si dobře podat míč a zůstat agresivní," dodal.

Bulls si vylepšili bilanci na 7-14 a na místa pro play off ztrácejí dvě výhry. V dresu Kings, kteří prohráli potřetí z posledních čtyř duelů, dal 26 bodů Buddy Hield. Trefil ale jen tři z 13 trojek, hned tři minul v poslední minutě. Richaun Holmes přidal 20 bodů a devět doskoků.

Vedoucí tým NBA Milwaukee porazilo New York suverénně 132:88, má 12. výhru v řadě a jako pátý celek v historii ligy ovládl dva duely za sebou rozdílem minimálně 40 bodů. V neděli totiž Bucks porazili o 41 bodů Charlotte.

Intervalo:



Milwaukee Bucks 72 x 45 New York Knicks



MIL 📊

Giannis Antetokounmpo: 16PTS, 10REB E 2AST

Khris Middleton: 12PTS, 5REB, 3AST E 1STL



NYK 📊

Julius Randle: 16PTS, 4REB, 1AST E 1STL

Allonzo Trier: 10PTS, 1REB E 1AST#NBAnoSporTV pic.twitter.com/4alFwiQoV2 — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) December 3, 2019

"Je potřeba takto pokračovat až do konce sezony. Stačí se držet toho, co předvádíme," uvedl Janis Adetokunbo, autor 29 bodů a 15 doskoků za necelých 22 minut. Nejužitečnějšímu hráči minulé sezony sekundoval s novým osobním maximem 19 bodů D.J. Wilson.

Knicks naopak drží aktuálně nejdelší sérii porážek a po sedmém nezdaru klesli na dno Východní konference. Philadelphia uspěla i podesáté doma, když si poradila s Utahem 103:94.