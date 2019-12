Kapitány pro Utkání hvězd NBL budou Šiřina a Vyoral

Opavský lídr a nejlepší střelec této ligové sezony Šiřina vybere základní sestavu Mazáků, do které může zařadit hráče ve věku 28 let a starší. Zbylých sedm členů týmu určí děčínský kouč Tomáš Grepl. Pardubický špílmachr Vyoral složí mužstvo Mladých pušek z hráčů do 27 let, na dvanáctku pak doplní nominaci obhájců loňského těsného triumfu (136:135) ústecký trenér Antonín Pištěcký.

Konkrétní jména zveřejní kapitáni v následujících dnech na sociálních sítích NBL. "Vybíral jsem hráče se zkušenostmi, u některých hrála roli i destinace," uvedl v tiskové zprávě Šiřina. "Já zase hráče, kteří každý mají významnou roli ve svém týmu. Jejich výhodou bude, že každý umí dát koš odkudkoli," konstatoval Vyoral, který je sám rekordmanem sezony se 43 body, které nastřílel v Kolíně při listopadové výhře 105:84.