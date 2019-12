Mostecké házenkářky nastřílely Dunajské Stredě 39 branek

O sobotní výhře mistrovského Mostu nebylo pochyb, domácí favorit vedl už v poločase o 13 branek. "V první půli nám fungovala obrana, Eva Bezpalcová zachytala velmi dobře, osm obdržených branek bylo velmi sympatické skóre. Ve druhé půli už to bylo horší, děvčata myslela hlavně na útok a brankářce moc nepomohla," řekl na svazovém webu trenér Mostu Jiří Tancoš.

Slavia vyhrála v Písku 33:24, jedenácti brankami se blýskla Veronika Galušková. "Nevím, jestli nám nevyšla obrana nebo brankářkám chytání, ale to je spojená nádoba. Co soupeři hodili na bránu, to tam spadlo. To byl rozhodující faktor," posteskla si trenérka Písku Kateřina Keclíková.

Olomouc v Porubě v poločase prohrávala, ale nakonec zvítězila 26:23. "Vypracovali jsme si čtyřbrankový náskok a navíc jsme měli sedmičku. Tu jsme ale zahodili a to se ukázalo být kritickým momentem. Hlavní důvod porážky jde na vrub našich spojek," řekl domácí kouč Dušan Daniš. "Nebylo příjemné, když to ve 21. minutě bylo už o čtyři branky, ale pak se to zlepšilo. V závěru nás nerozhodily ani dvě přesilovky, Rašková něco chytila a zvládli jsme to," doplnil trenér hostů Libor Malínek.

MOL interliga házenkářek - 14. kolo: Poruba - Olomouc 23:26 (9:8) Nejvíce branek: Andrýsková 8, Šmidáková 4, Desortová 3 - Kašpárková a Závišková po 5, Patrnčiaková 5/2. Prešov - Zlín 27:30 (15:15) Nejvíce branek: Vargová 7/2, Vencuriková 5, Popovcová 4/1 - Kolářová 10/4, L. Sekulová 4, M. Sekulová, Mizerová a Polomíková po 3. Most - Dunajská Streda 39:24 (21:8) Nejvíce branek: Šustková 8/1, Zachová 7, Borovská 4, A. Kostelná 4/1 - Rajnohová 10/1, Bíziková 9/4. Písek - Slavia Praha 24:33 (13:19) Nejvíce branek: Kvášová 7/2, Benešová 6/1, Kubišová 4 - Galušková 11/6, Fryčáková 9, Pokorná 5. Šaľa - Veselí nad Moravou 34:26 (19:13) Nejvíce branek: Rácková 7, Obstová 6, Tisajová a Trepáčová po 5 - Kučerová 10/1, Boorová 5, Pastorková 4/1. Bánovce nad Bebravou - Hlohovec 26:41 (16:22).

1. Most 14 13 0 1 501:344 26 2. Michalovce 14 11 1 2 448:309 23 3. Šaľa 14 11 0 3 426:341 22 4. Olomouc 14 10 0 4 412:367 20 5. Poruba 14 9 0 5 391:329 18 6. Slavia Praha 14 8 2 4 397:355 18 7. Písek 14 7 2 5 392:391 16 8. Zlín 14 7 0 7 357:377 14 9. Veselí nad Moravou 14 6 1 7 417:383 13 10. Dunajská Streda 14 4 1 9 368:430 9 11. Hodonín 14 3 1 10 348:415 7 12. Prešov 14 3 0 11 377:410 6 13. Hlohovec 14 2 0 12 358:485 4 14. Bánovce nad Bebravou 14 0 0 14 292:548 0

Strabag extraliga házenkářů - 14. kolo: Zubří - Frýdek-Místek 31:21 (15:12) Nejvíce branek: Jurka 7, Řezníček 6, Hlinka 5 - Ondrušík 4, Lefan 3, Gřešek 3/1.