Belgie - Česko 3:2 Sen o olympiádě je pryč. Volejbalisté ztratili i druhý zápas a v Tokiu si nezahrají

Čeští volejbalisté jsou ze hry o postup na olympijské hry do Tokia. V kvalifikačním turnaji v Berlíně měli s Belgií čtyři mečboly, ale prohráli 2:3 po setech 25:21, 26:28, 20:25, 25:22 a 17:19 v tie-breaku. Poslední zbytek naděje vzala volejbalistům výhra Slovinska nad domácím Německem 3:2 na sety. Do semifinále tak postupují právě reprezentace Německa a Slovinska.

K zachování aspoň teoretické naděje na postup potřebovali čeští volejbalisté výhru Slovinců nad Německem, to se však nestalo. Vicemistři Evropy zvítězili po dramatickém zápase 3:2 na sety (32:34, 25:20, 19:25, 25:21, 15:13).

Svěřenci Michala Nekoly se s olympijskou kvalifikačí rozloučí středečním duelem se Slovinskem.

Ve skupině B má dvě výhry Bulharsko, po jedné Francie a Srbsko a ze hry jsou Nizozemci. Do semifinále postoupí z každé skupiny dva celky a účast v Tokiu si zajistí pouze vítěz turnaje.

"Měli jsme výborný vstup do utkání a set a půl jsme byli jednoznačně lepší. Pak Belgičané začali víc tlačit servisem a výborně bránili vysoké balony. Tie-break byl jak na houpačce, otočíme to a nedohrajem. Udělali jsme tam dvě hrubé chyby a to se nám vymstilo. Samozřejmě to mrzí." řekl Nekola v nahrávce pro média.

Volejbalistům chybí několik hráčů. Zranění jsou univerzálové Jan Hadrava a Michal Finger a pro kvalifikaci se omluvil smečař Donovan Džavoronok. Šanci tak dostali mladíci Patrik Indra, Josef Polák nebo Lukáš Vašina. "Pro tyhle kluky jsou to obrovské zkušenosti a věřím, že nám to vrátí v budoucnu," řekl Nekola.

Čechům se dařilo na podání

Volejbalisté nastoupili proti Belgii ve stejné sestavě jako proti Německu a v první sadě tlačili servisem. Galabov přímý bodem zvýšil na 6:3, soupeř sice srovnal, ale vzápětí se povedla série Janouchovi a po jeho esu Češi vedli 11:7. O vedení už tým nepřišel, jelikož nebyl pod takovým tlakem ze servisu jako s Němci.

Patrik Indra potážce českého týmu nezabránil

Gora Andreas, ČTK

I ve druhé sadě měli Češi zpočátku navrch. O nadějné šestibodové vedení ale přišli, jelikož Belgičané výrazně zlepšili servis a útok volejbalistů ztratil na úspěšnosti. V koncovce soupeř neproměnil setbol, sám ale dva razantně odvrátil a svoji druhou možnost k ukončení setu proměnili Belgičané přímým bodem z podání.

"Zápas jsme dost prohospodařili. Rozhodl druhý set, v kterém jsme neudrželi velký náskok. Bylo to hlavně naším zapříčiněním," uvedl blokař Adam Zajíček.

V hlavní roli video

Ve třetí sadě se skóre přelévalo. Další z mladíků Polák blokem zvýšil na 8:5, pak Češi zaostávali a dlouho se hrálo vyrovnaně. Od stavu 20:20 ale nezískal národní tým ani bod, přičemž dvakrát rozhodlo v jeho neprospěch video - nejdříve soupeři přiznalo eso a poté potvrdilo nepřesnou českou smeč bez teče.

Díky vydařeným blokům a servisu Vašiny se podařilo převážit na českou stranu čtvrtý set. V jeho koncovce měli tentokrát Nekolovi svěřenci pevnější nervy.

Patrik Indra se snaží zablokovat útok Belgičanů

Gora Andreas, ČTK

Tie-break měl bláznivý průběh. Čeští volejbalisté v něm prohrávali 1:7, ale po skvělém zásahu libera Moníka v poli a smeči Indry srovnali na 11:11, po dvou následných blocích dokonce vedli 13:11. Od stavu 14:13 pak měli čtyři mečboly. Při prvním letěla Coxova smeč do autu, ale challenge prokázala teč bloku. Další tři soupeř odvrátil a svůj první využil.

Zápas byl o detailech. Nechali jme tam všechno. Bojovali jsme, ale bohužel to nestačilo," řekl libero Moník. "Máme tam mladý kusy, míň zkušeností, ale myslím, že do budoucna reprezentace stoupá," dodal.

Čeští reprezentanti v šestkovém volejbalu se pod pěti kruhy ukázali naposledy ještě ve federální éře, v roce 1980 v Moskvě.

Olympijská kvalifikace volejbalistů v Berlíně: Skupina A: ČR - Belgie 2:3 (21, -26, -20, 22, -17) Rozhodčí: Porvazník (SR), Rodríguezová (Šp.). Čas: 137 min. Diváci: 1132. Sestava a body ČR: Vašina 13, Zajíček 6, Indra 24, Galabov 21, Mach 3, Janouch 3, libero Moník - Polák 3, Michálek, Janků. Trenér: Nekola. Nejvíce bodů Belgie: Cox 32, Rousseaux 11, D'Heer 10. Německo - Slovinsko 2:3 (32, -20, 19, -21, -12)

1. Německo 2 2 1 8:3 7 2. Slovinsko 2 2 0 6:2 5 3. Belgie 3 1 2 3:8 2 4. ČR 2 0 2 2:6 1

Skupina B: Bulharsko - Nizozemsko 3:0 (19, 16, 15)