Zásnuby a víra v budoucnost. Lídr volejbalové reprezentace vzpomíná, proč u něj nevyhrálo karate

Mohl z něj být karatista, ale Jan Galabov dal nakonec přednost volejbalu. A dobře udělal. Ve svých třiadvaceti letech hraje prestižní francouzskou ligu za Nice a patří k oporám reprezentace. V jejím dresu zaznamenal za tři kvalifikační utkání o olympiádu v Tokiu 35 bodů, ale porážkám s Německem (0:3), s Belgií (2:3) a 1:3 se Slovinskem bohužel nezabránil. Národní tým se tak letos na OH do Japonska nepodívá. Týmu ale do budoucna věří, jelikož sází na mladé hráče. "Věřím, že půjdeme již jenom nahoru," poznamenal.

Z benjamínka se za necelé tři roky stal jeden z lídrů české volejbalové elity. Na vysněnou olympiádu sice mladé mužstvo nedotáhl, ale v budoucna s ním plánuje uspět. „Tým je nadějný. Je dobře, že se do něj prosazují mladí kluci, kteří v juniorských kategoriích vládli Evropě. Každý celek si prochází určitou sinusoidou a ten náš má budoucnost před sebou," prohlásil Galabov.

Sám atmosféru velkých reprezentačních zápasů ochutnal v roce 2017, kdy Češi na mistrovství Evropy v Polsku došli do čtvrtfinále. „Tehdy jsem spíš okukoval hvězdy, pozoroval, jak se světový volejbal hraje. Hodně jsem si z toho vzal. Snažil jsem se makat, zlepšovat se. A nakonec přišla doba, že jsem byl schopen hrát i já v základu nároďáku," popsal rodák z Nového Boru.

V severočeském městě kariéru začínal. Kolikrát musel verbovat kamarády, aby měl vůbec s kým hrát. „Byl to spíš takový sportovní kroužek než oddíl. Následně mě taťka vozil na tréninky do České Lípy. Předtím jsem koketoval i s karate, ale to mě moc nechytlo," vzpomínal Galabov na sportovní začátky. Do Nice zamířil po úspěšném působení v liberecké Dukle před dvěma lety.

Loni tým z Azurového pobřeží ohromil Francii senzačním postupem do semifinále, letos se zatím trochu trápí. „Minulá sezona byla fantastická. Jako podceňovaný mančaft jsme doma prohráli snad jenom dvakrát nebo třikrát. Šlapali jsme. Sice se vyměnil trenér, ale v tom problém nevidím. Spíš se úplně nepodařilo tým doplnit a měli jsme na podzim taky dost zranění. Ale francouzská liga je neskutečně vyrovnaná, stačí vyhrát dva, tři zápasy a hned to bude jiné," dodal Galabov, který prožívá radost alespoň v osobním životě. S partnerkou Katkou, která s ním v Nice bydlí, se v listopadu zasnoubili.