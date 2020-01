Baseballista napadl soupeře pálkou, strhla se hromadná bitka

Hned dvě hromadné šarvátky doprovázely čtvrtfinále zimní baseballové ligy Venezuely mezi celky Caribes a Águilas. Bývalá hvězda MLB Alex Romero neudržel nervy na uzdě poté, co ho trefil nadhazovač soupeřova týmu. Šestatřicetiletý Venezuelan svůj hněv následně obrátil na catchera a napadl ho pálkou, strhla se pak obří mela. Na to, co se dělo na hřišti, se můžete podívat ve videu níže.