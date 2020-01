Obrovský úspěch, radoval se z postupu trenér házenkářů Filip

Čeští házenkáři slaví na ME postup ze skupiny.

"Když se podíváme na další výsledky, tak Francouzi jedou domů, skupiny jsou zamotané. I týmy, které tu byly poprvé, dokázaly překvapit. Takže myslím, že je to obrovský úspěch, že jsme se dostali mezi nejlepší dvanáctku týmů. Teď nás čekají další čtyři zápasy s top týmy. Chceme si to užít a zase se herně posunout. Je to obrovská zkušenost pro naše hráče," řekl novinářům Filip po výhře 23:19 nad Ukrajinou.

Jeho svěřenci na Euru nejprve prohráli s Rakouskem, ale poté zvítězili nad Severní Makedonií a dnes nad Ukrajinou. "Jsme šťastní, že tady můžeme hrát dál. Nebylo to jednoduché po tom prvním prohraném zápasu, v němž jsme paradoxně podali asi nejlepší výkon, když to vezmu celkově za 60 minut. Jsme šťastní, že to mělo vítězný konec, protože skupina nebyla vůbec jednoduchá," prohlásil Filip.

"Je to super. Postup, zůstáváme ve Vídni a navíc zůstáváme i na stejném hotelu. Kdybychom postoupili s Makedonci, stěhovali bychom se. Jsme rádi, že to vyšlo takhle," pochvaloval si Filip.

Český celek stejně jako v neděli s Makedonií i s Ukrajinou v poločase prohrával a skóre otočil zlepšením po přestávce. "Bylo to těžké a bylo to vidět na našem výkonu. Hra sedm proti šesti v obraně, pomalá. Ale v obraně jsme to zvládli relativně dobře, dostali jsme jen 19 gólů. Problém byl od začátku v útoku," uvedl.

"Nemohli jsme se dostat do tempa, nevytvářeli jsme tlak. Začínali jsme akce ze stoje podobně jako první poločas s Makedonií. Druhý poločas se to zlepšilo a pomohly nám tři góly do prázdné branky. Závěr jsme už dohrávali v relativním klidu," dodal Filip.

Český házenklář Ondrej Zdráhala (vlevo) střílí přes Ukrajince Zachara Denysova na ME.

Ronald Zak, ČTK/AP

Věří, že s postupem z hráčů spadne tlak. "Některé věci v útoku, to se nám nestalo hodně dlouho. Věřím, že to teď z nás snad spadne a výkony budou lepší. Je to i soupeřem, Ukrajinci hrají trochu jinak než ostatní. Je to extrémní, ale příště nás čeká další extrémní zápas," připomněl čtvrteční úvodní duel čtvrtfinálové skupiny s obhájcem titulu Španělskem, kterému na minulém Euru v úvodu reprezentanti podlehli o 17 gólů.

Dalšími soupeři budou Bělorusko, Chorvatsko a Německo. "Musíme zregenerovat a připravovat se na další soupeře. Nejdříve na Španělsko. Před dvěma roky to dopadlo tak, jak to dopadlo. Doufejme, že to bude lepší," přál si Filip.

Čeští házenkáři Stanislav Kašpárek (vlevo) a Tomáš Číp brání Ukrajince Stanislava Žukova.

Ronald Zak, ČTK/AP

"Chtěl bych pozvat fanoušky a zároveň jim poděkovat za fantastické povzbuzování. Věřím, že když teď tedy máme ještě čtyři zápasy, tak nám přijedou znovu pomoci. Není to daleko a myslím, že to stojí za to," dodal kolega druhého z trenérů Daniela Kubeše.