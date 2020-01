Házenkáři budou v další fázi ME hrát i o olympijskou kvalifikaci

Z evropských týmů má dosud jistotu startu na olympijských hrách pouze Dánsko coby poslední světový šampion. Dalších šest celků, všechny ze "starého" kontinentu, postoupilo z MS na kvalifikační turnaje. V nich se v dubnu celkem 12 týmů utká ve třech čtyřčlenných skupinách a účast v Tokiu si vybojují vždy první dva.

Na probíhajícím mistrovství Evropy tak už tato šestice o místo kvalifikačním turnaji nehraje. Reprezentanti proto potřebují skončit v celkovém pořadí Eura nejhůře na druhé pozici mezi týmy, které si dosud start v olympijské kvalifikaci nezajistily.

V "české" skupině ve Vídni jsou to ještě domácí Rakušané a Bělorusko, v druhé čtvrtfinálové skupině v Malmö pak Slovinsko, Portugalsko, Island a v případě dnešního postupu na úkor Dánska i Maďarsko. Reprezentanti vstoupí do hlavní fáze Eura s nevýhodou, neboť si do ní coby druhý tým základní skupiny nepřenesli žádný bod.

V samostatné historii dosud český tým na olympiádě nehrál. "O účasti na olympiádě si netroufám ani snít. Pokud bychom se tam nějakým způsobem kvalifikovali, byla by to naprostá bomba, senzace. Je tam strašně složitá cesta. I kdyby se nám povedlo vyhrát všechny zápasy, ještě by to bylo složité. Tenhle cíl nebo sen je straně vzdálený," řekl novinářům jeden z dvojice českých trenérů Daniel Kubeš.

"Nepřímo to vnímáme, ale rozhodně to není nějaký cíl, který bychom hráčům říkali. Není to ani správný způsob, jak by člověk měl k nějakému utkání nebo turnaji přistupovat. Je lepší se soustředit na konkrétní věci," dodal Kubeš.

Jeho svěřenci vstoupí do čtvrtfinálové fáze Eura ve čtvrtek soubojem proti obhájci titulu Španělsku, dalšími soupeři ve skupině budou Bělorusko, Chorvatsko a Německo.