Nymburk - Nižnij Novgorod 76:72 Nymburk získal i ruský skalp a zažívá nejlepší období v Lize mistrů

Desátá výhra při dvanáctém utkání v Lize mistrů zajišťuje basketbalistům Nymburku postup do play off nejhůř z druhého místa skupiny a tím i výhodu domácího prostředí pro březnové osmifinále. Po skalpu Nižního Novgorodu, který zdolali na pražské Královce 76:72, mají čeští šampioni už zaručenou historicky nejlepší bilanci za celých patnáct let svého účinkování na evropské scéně.

Nymburku citelně chyběl klíčový rozehrávač Dixon, jenž má poraněné koleno a oslabení domácí měli v první polovině utkání potíže zastavit výtečnou trojkovou střelbu ruského celku, který za tu dobu proměnil sedm ze třinácti pokusů.

„Věděli jsme, jak moc důležitý pro nás může být vstup do play off i rozhodující zápas série na domácím hřišti, kde máme ohromnou diváckou podporu. Proto byl tento zápas pro nás tak důležitý a zpočátku nám to vědomí i možná trochu svázalo ruce," říkal Vojtěch Hruban.

Vojtěch Hruban z Nymburka a Michael Jenkins z Novgorodu.

Kateřina Šulová, ČTK

Nižnij Novgorod mohl sázet na rychlý přechod do útoku a byl lepší i v doskakování, takže po druhé čtvrtině měl osmibodový náskok. „Obrana byla příliš tolerantní vůči stylu hru soupeře. Dostali jsme za dvacet minut 51 bodů, to byl problém," přiznal nymburský trenér Oren Amiel.

Arťom Komolov z Novgorodu a Jaromír Bohačík z Nymburka.

Kateřina Šulová, ČTK

Třetí čtvrtina se už ale nesla v úplně jiném duchu. Nymburk ji vyhrál 21:6 a před dvěma tisícovkami diváků najednou dominoval ve všech herní činnostech. „Úplně jsme změnili styl hry a tam nastal zlom. Hráči konečně začali číst dobře hru soupeře, dokázali bránit americké střelce a tím nutili do zakončení ostatní." těšilo Amiela.

Až neskutečná energie domácích basketbalistů na chvíli ochromila sebevědomí soupeře. Novgorod se ale ještě vrátil do hry a bylo to drama až do konce. Bohačík s Hrubanem dali ale v poslední minutě důležité koše a mohli slavit cennou výhru s nadšeným publikem v nabité hale. „Naše filozofie je, že když hraješ naplno a jsi aktivní, získáváš sebedůvěru. Takže když jsme to na konci potřebovali, měli hráči sebevědomí na to, aby proměnili i těžké střely. „Mám velkou radost, že dokážeme úroveň hry neustále vylepšovat a hráčům patří kredit, jak to za všech okolností zvládají," říkal kouč.

Pavel Pumprla z Nymburka a Brandon Brown z Novgorodu.

Kateřina Šulová, ČTK

„Výhra minulý týden na Tenerife i úterní obrat proti ruskému celku nás můžou hřát a beru to jako ukázku toho, že můžeme dokázat velké věci, když vydržíme u svého stylu hry a rveme se o každý balon s ohromnou energií," tvrdil Hruban. Nymburk čeká ještě zápas na palubovce černohorského Mornar Baru a doma s řeckým Peristeri. Pak se 18. února dozví, koho jim los určí za soupeře pro osmifinále.

Basketbalová Liga mistrů - skupina C, 12. kolo: ERA Nymburk - Nižnij Novgorod 76:72 (20:26, 43:51, 64:57) Nejvíce bodů: Booker 22, Hruban 14, Hankins 12, Dalton 10 - Jenkins 25, Willis 14, Antipov a Brown po 8. Fauly: 15:19. Trestné hody: 21/14 - 14/11. Trojky: 6:7. Doskoky: 36:44. Peristeri - Mornar Bar 72:67, 20:00 Bamberg - VEF Riga.