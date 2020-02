Volejbalisté Karlovarska oplatili Dukle porážku, doma vyhráli 3:1

Osmnácti body se v domácím mužstvu blýskl polský smečař Lukasz Wiese. O devět karlovarských es se podělilo šest hráčů. "První dva sety jsme vyhráli velkým rozdílem, ale nebyli jsme vnitřně klidní a dělali jsme víc chyb, než je naším standardem. V těch následujících dvou setech jsme chtěli moc rychle rozhodnout a nebyli jsme trpěliví," řekl České televizi trenér Karlovarska Jiří Novák.

Jeho liberecký protějšek Michal Nekola prohlásil, že hosté v prvních dvou setech vlastně na dvorci neexistovali. "Nebyli jsme schopní se prosadit, točili jsme se sestavou, až jsme na začátku třetího setu našli nějakou ideální, která to dohrála velice slušně, se zvedlou hlavou. To bylo důležité, že jsme se nesložili a dokázali bojovat až do konce, ale taky to bylo v tomhle zápase jediné pozitivum," řekl Nekola.