Přes deset let se za mořem pere o svůj sen. Uspěje jako první Čech? Už je blízko

Jedenáct let se rok co rok vydává do zámoří bojovat o svůj sportovní cíl: stát se prvním českým baseballistou v nejslavnější světové soutěži MLB. Naplnění snu Martina Červenky už je blízko, v neděli podruhé za sebou odletí na tréninkový kemp týmu Baltimore Orioles.