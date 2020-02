Jansta chce pořadatelství skupiny MS basketbalistů v roce 2027

"Rok 2027 je cíl. Nikdy nezískáme (celé) mistrovství světa, ale kdybychom získali skupinu, tak to bude v historii asi poprvé a naposledy, kdy by se nám to povedlo. Proto bych byl rád, aby vydržel kvalitní tým a aby se stát pochlapil," řekl Jansta na dnešní tiskové konferenci basketbalistů k nominaci na kvalifikaci mistrovství Evropy, jehož skupinu bude Česko pořádat v září 2021 v pražské O2 areně.

O pořadatelství MS v roce 2027 by se mělo rozhodovat za tři roky. "Jak jsem mluvil s předsedou FIBA Europe, tak by mělo být v roce 2027 v Evropě, což ještě ale není rozhodnuté. Bude osm pořadatelských měst a jedno z nich by mělo být finálové. Poplatek za pořádání mistrovství světa je 50 milionů eur. To pošlete FIBA jen za to, že to dostanete. To jsou neskutečné sumy a je o to rvačka," nastínil Jansta poznatky z debaty s Demirelem.

Tomáš Satoranský je vůdčí postavou národního týmu

(ČBF/Václav Mudra)

"Zná situaci v Evropě a má představu, že by se to hrálo na větších stadionech. Nejspíš na fotbalových, které budou mít zataženou střechu. Počítá, že by hlavní výnos mohl být částečně ze vstupného. Počítá s nějakým věcmi, aby byla možná větší podpora ze strany státu s jednáním s Evropskou komisí," prohlásil Jansta.

Mistrovství světa, o jehož pořadatelství v roce 2023 se podělí Filipíny, Japonsko a Indonésie, se od loňského turnaje v Číně rozrostlo z 24 na 32 účastníků. Finanční náročnost pořadatelství je vysoká. "Turecko, kde je basket neskutečně populární a jdou do něj opravdu miliardy korun, tak se necítilo po tom pořádání (v roce 2010) komfortně, protože ty výdaje byly značné. Takže oni přemýšlí, které země by to pořádaly," prohlásil Jansta.

"Pro Německo chce Angela Merkelová získat olympiádu 2032. Olympiádu 2024 mají Francouzi. Španělé to sami nezvládnou a on uvažuje, že by to rozložili do více měst. Máme ohromný respekt v pořádání všech akcí," uvedl předseda ČBF.

Čeští basketbalisté během tréninku na MS v Šen-čenu.

ČBF/Václav Mudra

"I když jsme tohoto předsedu nevolili a vedení FIBA nebylo přátelské, tak se nám podařilo svojí autoritou získat skupiny (ME) a byli jsme jediní, kteří to získali hlasováním. Jsem na to pyšný, protože od roku 2009, co jsem na FIBA, jsem neprohrál jediné hlasování," podotkl Jansta.

Demirel mu nabídl i možnost pořádání skupiny MS v roce 2027. "Vyříkali jsme si věci a on mi to nabídnul. Paradoxně nemluvil o penězích, protože je přesvědčený, že bychom peníze získali. Ale mluvil o týmu, abychom ho udrželi. Řekl mi, že jediné překvapení v Číně byla Česká republika, jak styl hry, tak umístění," dodal Jansta.