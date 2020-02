Valentýn pod sítí! Pražský Lev si užívá se slovenskou kráskou, velebí šťastnou trojku

Oběma je 23let a pocházejí z Trenčína, kde bydleli jen dva vchody od sebe. Jiskra ovšem nepřeskočila bez zásahu zvenčí. „Moje teta učí němčinu a ve třídě měla Šimona. Říkala mi, že do sportovek chodí kluk, který se jí líbí a seznámila nás," líčí Kristína Kramárová. „To jsme spolu ale nechodili. Dva roky jsme se tak obcházeli. Od třetího ročníku nás spojili do jedné třídy a ve čtvrtém se z nás stal pár," doplňuje volejbalista.

„Zaujal mě dlouhými vlasy," prozrazuje jedna z adeptek na slovenskou Miss. „Důležitější ale bylo to vnitřní – slušnost, vychovanost, galantnost. Otevřel mi dveře, pomohl do bundy. To se u kluků v jeho věku nedalo očekávat." A jak to bylo se sympatiemi v opačném gardu? „Mohl bych teď vyprávět, jak jsem jí sbalil, ale já byl opravdu nesmělý. A ona je krásná – vzhledově i povahově. Navíc skromná a přátelská. Nemám rád holky, které jsou namyšlené. Naštěstí si mě přihrála, já se nechal, a od té doby jsem šťastný," líčí partner.

Jedna věc je zamilovanost, druhá soužití. Spolu začali bydlet až ve chvíli, kdy oba odjeli studovat fyzioterapii do Prahy. „Společné bydlení vztah buď utuží, nebo ukončí. My jsme zjistili, že si rozumíme," zdůrazňuje Kristína. „V něčem jsme stejní, v něčem jsme rozdílní, doplňujeme se. Třeba já jsem akčnější, pořád něco potřebuju dělat. Kristína, pokud má volno, tak má volno," přibližuje volejbalista.

Pár pojí i láska ke sportu. Mladá dáma Kristína se mu ale věnuje už jen rekreačně. „Do sedmnácti let jsem hrála tenis," vypravuje něžnější polovička páru. „Tehdy už jsem nemohla všechno stihnout. Dala jsem přednost škole a modelingu. Úspěšných tenistek je tak jedno procento. V mé kategorii nás bylo snad tisíc a známá je dnes snad jedině Viki Kužmová."

Z usměvavé Slovenky se tak stala fanynka. „Pokud to jde, nevynechám žádné utkání Lvů. Ohromně je prožívám. Už několikrát se mi stalo, že jsem byla při zápase v křeči a smečovala a blokovala za Šimona," líčí. „To je pravda. Takové jsou ženy," přitaká reprezentant.

Za pomoci analýz se chtějí volejbalisté Lvů Praha zapojit do bojů o medaile.

Lvi Praha

V patnácti letech oslovil Kristínu Kramárovou agent modelingové agentury. „Dobrá brigáda při studiu," napadlo jí. Brzy se ovšem může vše změnit – finálová dvanáctky Miss Slovensko 2020 je za dveřmi. Cherchez la femme tentokrát neplatilo, za vším stál její partner. „Přesvědčoval mě, aby se přihlásila. Váhala jsem," líčí mladá Slovenka. „Člověk nikdy nelituje věcí, které zkusil, ale těch, které nezkusil," hlásí její partner z týmu pražských Lvů. „Tou větou mě zlomil a já si uvědomila, že bych litovala. Ví jak na mě a jsem za to ráda."

Semifinálový casting se konal v Bratislavě 19. ledna, o čtrnáct dní později byla zveřejněna postupující dvanáctka. „Byl jsem klidný, Kristína musela postoupit," usmívá se volejbalista. „Už teď se těším na finálový večer, snad se mi nebude krýt s žádným zápasem, chci být na místě a fandit!"

Jenže co se stane, pokud jeho krásná partnerka zvítězí a začne objíždět svět. To už rozdělilo nejeden pár. „Nemám z toho obavy. Budu jí fandit, aby vyhrála, má pro to všechny předpoklady. Pokud máme být spolu, budeme, pokud nám to souzené není, nebudeme. Ale já doufám, že ano," argumentuje Šimon Krajčovič. „On má svůj sen, ve kterém ho podporuji a Šimon zase mě v tom mém. To je pro nás klíčové."

Volejbalista pražských Lvů Šimon Krajčovič a jeho krásná partnerka - modelka Kristína Kramárová. Štastný pár neskrývá, že mu nosí štěstí číslo 3.

Teď mladou Slovenku čekají tři měsíce na soustředění Miss. „Už jen účast ve dvanáctce je pro mě úspěch. Všechny holky jsou fajn. Užijeme si to. Ale každá z nás chce vyhrát, to je jasné," neskrývá partnerka volejbalisty. „Pokud se vám líbí jako mně, můžete pro ni zatím hlasovat," upozorňuje hráč pražských Lvů na možnost hlasování přes SMS. Jsou prý sice placené, ale výtěžek z nich půjde na dobrou věc. „Miss využívá koncept charity, všechny peníze dostane společnost starající se o děti," vysvětluje Kristína Kramárová. „Mám číslo 3," zopakuje se smíchem.

Trojku by rád přivítal u umístění pražských Lvů po extraligové sezoně i Krajčovič. „To by bylo výborné. Uděláme všechno proto, abychom v play-off uspěli," slibuje blokař. Tyhle zápasy už ovšem budou bez krásné fanynky, která bude soutěžit o titul Miss. „Jak znám další partnerky hráčů, tak se to mezi nimi budoucími Miss Česka, Slovenska i Slovinska jen hemží," dodává s úsměvem mladá dáma.