Karlovarsko uhájilo vítězství po základní části

Českobudějovičtí mistři v zápase se slavnostní atmosférou, neboť první přestávku vyplnila připomínka 20. výročí prvního mistrovského titulu, potěšili zaplněnou halu atraktivním volejbalem. "Dobře jsme blokovali i útočili. Kromě třetího setu, kdy jsme trochu vypadli z rytmu, jsme Liberec přehrávali celkem bez problémů," řekl domácí kouč René Dvořák.

Do první šestky s jistou účastí ve čtvrtfinále se na úkor Ostravy dostalo Kladno po výhře 3:1 ve Zlíně. "Zůstat do šestého místa je pro nás důležité. Věřím, že poslední zápas před play off doma zvládneme bez ztráty bodu a v prvním kole bychom tak mohli jít na Liberec nebo Brno," řekl kouč Milan Fortuník.

Brněnský tým neuspěl dnes v Praze proti Lvům, nicméně zůstal třetí. Jednadvacáté kolo zakončí pondělní televizní dohrávka mezi Ústím nad Labem a týmem Beskydy, která už může rozhodnout o tom, kdo spadne do baráže.