Světový okruh v plážovém volejbalu má do května pauzu

"Pozastavení turnajů do konce dubna je určitě sportovně bolavý krok, ale v momentální světové zdravotní situaci ten správný. Nikdo z nás by neměl vybírat mezi olympijskými body, hraním beachvolejbalu a zdravím. Stavěli bychom tak do nebezpečí sebe i lidi kolem nás. Beachvolejbal se tedy na nějakou dobu pozastaví a my se teď s Maki budeme udržovat zdravé a fit," uvedla Hermannová na sociálních sítích.

Volejbalová federace oznámila změny dnes a je podle ní pravděpodobné, že dojde k dalším. "FIVB je v kontaktu s Mezinárodním olympijským výborem kvůli případné úpravě systému olympijské kvalifikace," uvedla federace.

"Ačkoliv je úroveň rizika v Mexiku v současnosti nízká, opatření ve světě mají dopad na dopravní možnosti účastníků. Zdraví a pohodlí sportovců, funkcionářů i fanoušků jsou prioritami FIVB a rozhodnutí soutěž zrušit bylo učiněno v nejlepším zájmu všech stran," dodala volejbalová fedrace.

Již dříve byly kvůli pandemii nového typu koronaviru odloženy elitní dubnové turnaje v Číně a nový podnik v Singapuru. Nyní je nejbližší akcí v kalendáři čtyřhvězdičkový turnaj v brazilské Itapemě, který měly Nausch Sluková s Hermannovou od 6. května také v plánu. Další akcí kategorie 4* je pak turnaj mužů a žen v Ostravě se začátkem 20. května.