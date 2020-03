Český volejbal letos mistry nepozná! Ukončili jsme sezonu, říká šéf Pakosta. Co bude dál?

Vzhledem ke komplikacím, se kterými se týmy v posledních dnech potýkaly, vlastně ani nebyla jiná možnost. Uzavření hal, zákaz společných tréninků, specifická situace s cizinci... S tím se pokračovat nedalo. A to jak v mužské extralize, ve které se očekával tvrdý souboj o titul mezi Karlovarskem a Českými Budějovicemi, tak ani v té ženské, v níž patřily k favoritům VK Brno a Olomouc.

„Sportovně technická komise nyní analyzuje stavy jednotlivých soutěží, připravuje varianty řešení. Musíme posoudit, co nám dovoluje volejbalová legislativa. Myslím tím hlavně postupy a sestupy v jednotlivých soutěžích a pak třeba kvalifikace do evropských pohárů, které se týkají týmů UNIQA extraligy," vyjádřil se Pakosta.

Nastalá situace významně ovlivní také program reprezentací. Za dva měsíce měla začít Zlatá Evropská liga a kvalifikace na mládežnické ME. Ty jsou už ale odloženy. „Nechci predikovat, ale je reálné, že některé z nich budou nejen přesunuty, ale rovnou zrušeny. Z mezinárodních organizací víme, že Volejbalová liga národů bude přesunuta do období po olympijských hrách. V tento okamžik jsou dočasně přerušeny všechny klubové soutěže Evropské volejbalové konfederace a zrušeno dubnové ME ve snowvolejbale v Rakousku," vyjmenoval šéf českého volejbalu.

Otázkou je, co bude s kvalifikací na ME žen 2021. „Jestli pandemie koronaviru ovlivní přípravu, nemohu nyní posoudit. Děvčata by se měla poprvé sejít začátkem května a nedá se předvídat, jaký bude stav. Manažer reprezentace Miloslav Javůrek s trenérem Giannisem Athanasopoulosem sledují pečlivě adeptky pro reprezentaci a jsou s nimi v kontaktu."

Také důležité akce pořádané v Česku pravděpodobně doznají změn. Jednou je beachvolejbalový turnaj FIVB J&T Banka Ostrava Open v druhé polovině května, další pak ME U20 mužů v Brně na přelomu srpna a září.

„Zde je již několik měsíců vše v plné přípravě, ale momentálně s velkou nejistotou, zda budeme moci v plánovaných termínech zmiňované akce uspořádat," ví bývalý úspěšný reprezentant v šestkovém i plážovém volejbale. „Já jsem životní optimista, takže věřím, že tuto těžkou dobu přežijeme a vrátíme se do zajetých kolejí," dodal Pakosta.